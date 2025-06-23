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23/06/2025

香港電訊用戶免費獲得Perplexity Pro進階AI服務，慳足$1,488年費及優惠詳情

#Hot Deals #著數優惠 #香港電訊 #AI #Perplexity Pro #hotDeals
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　　置身於AI 橫行的年代，AI已經融入我們日常生活，最近香港電訊宣布與生成式人工智能（GenAI）搜尋初創公司 Perplexity 合作，為旗下個人客戶免費提供為期一年的 Perplexity Pro 服務，慳足$1,488年費，即睇Perplexity Pro有何進階功能，以及登記申請詳情。

 

 

　　由2025年6月18日起，香港電訊旗下1O1O、csl、Club Sim 、網上行、 Now TV及HKT家居電話服務的特選客戶，即可免費享用為期一年的 Perplexity Pro 服務（價值港幣1,488元），特選HKT現有客戶，同樣可享用一年的 Perplexity Pro 服務。

 

 

　　雖然平時我們都可以免費使用Perplexity ，但每日只有3次專業搜尋，而Perplexity Pro提供每日300+次專業搜尋，以及可選更智能的AI 模型，包括DeepSeek R1 1776、GPT-4.1、Grok 3、Gemini，及自家研發的 Sonar模型等。文書處理工作方面，Perplexity Pro可無限文件上傳及分析，另可以無限之圖片生成，以及可透過單一查詢完成複雜項目的 Labs 功能（每月50次）。

 

 香港電訊旗下特選客戶，即可免費享用為期一年的 Perplexity Pro 服務，體驗可無限次圖片生成。

 

合資格客戶有咩條件呢？

 

　　凡於推廣期內任何時間內成為已訂購指定的csl / Club Sim服務計劃（「指定計劃」）的個人客戶，並擁有有效的csl / Club 手機應用程式帳戶 ；及在推廣期內於csl / Club Sim手機應用程式收到「免費Perplexity Pro服務一年」電子優惠券（「電子優惠券」）的特選csl / Club Sim 客戶。

 

　　留意，兌換連結及兌換優惠僅限從未訂購過Perplexity Pro服務的新用戶使用（以兌換時所使用的電郵地址為準）。每個兌換連結僅可供兌換一個Perplexity帳戶，享用為期一年的免費Perplexity Pro服務。

 

 

　　用戶須透過csl / Club Sim 手機應用程式獲取電子優惠券，並於該電子優惠券有效日期完結前按照指示透過指定兌換連結（https://www.perplexity.ai/join/p/hkt，點擊電子優惠券即可進入）（以下稱「兌換連結」）完成優惠兌換。

 

指定csl / Club Sim客戶免費享用Perplexity Pro服務一年

推廣有效期︰2025年6月18日起至2026年4月18日

https://www.hkcsl.com/tc/hkt-perplexitypro-launch-2025/ 

 

 

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