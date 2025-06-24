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24/06/2025

美國教避難的背後動機

#台灣 #台灣熱話 #港台評論 #中美關係 #兩岸關係 #避難包 #民進黨 #賴清德
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　大陸何時以武力統一台灣的話題，每隔一段時間都會在島內引起熱烈討論，真正原因在於這個議題一旦沉寂，必定又會遭有心人士藉故挑起，企圖從中獲利。近日美國在台協會在社交網站發布一則「避難包」帖文，再度讓部分民眾擔憂，是否美國藉此暗示，北京即將對台採取武力行動？

 

　　這則由美國在台協會高雄分處發出的帖文，呼籲大家「隨時備好『避難包』，才能在突發狀況下快速應對，不慌不忙！」而其中提及要準備的「必備品」，第一項就是重要文件，讓人聯想到護照等用來逃到外國躲避的身份證明文件。

 

美國在台協會的避難包帖文，讓部分台灣民眾聯想到是否暗示大陸即將攻台。

 　　

　　避難包裏面要裝甚麼，相信對沒有受過專業訓練的民眾來說都相當陌生，但打著抗中旗號、早已被藍營指負責人接受美國資助的黑熊學院，卻在第一時間火速推出避難包，動作之迅速很難不讓人有聯想，而且索價新台幣1380元（約港幣365元），瞬間引起「發國難財」的批評。

 

　　雖然黑熊學院聲稱，價格較高是因為避難包內容物全是非紅色供應鏈產品（即非大陸製造），但有軍事迷團體逐樣拆解計算，這些台灣及美國製造的內容物只值新台幣380元（約港幣100元），剩下的就是以所謂「台灣價值」奉獻給黑熊學院了。更有醫生以專業角度分析指，避難包裏面只有1包紗布、10根棉花棒，卻沒有生理食鹽水，甚至連透氣膠帶都沒有，只能處理小小擦傷，批評真正的災難來時，根本派不上用場；更致命的是，黑熊學院的避難包竟然是紙盒裝，下暴雨淋濕就解體，直言這不是避難包，而是「台派智商稅驚喜包」，到遇上戰爭或重大天然災害時，大家大概只能抱著避難包祈禱！

 

輿論批評黑熊學院的避難包太貴，根本是發「國難財」。

 　　

　　推出這樣的避難包，要經過採購和包裝程序，很難在短時間內完成。黑熊學院是否早就接獲有關方面通知，將會出現這樣的需求，順勢推出產品製造加乘效果？雖然還沒有真憑實據，但稱得上是合理懷疑。

 

　　其實早在蔡英文上台，推動漸進式「台獨」以來，北京雖然加大對台壓力，但從未提出所謂武力統一時間表，而且不斷強調不放棄和平統一的努力。反而是美國的智庫在2022年左右，開始有學者和退役將領吹噓，北京會在2025年攻打台灣。然而一直看不出大陸有何發動戰爭的動靜，於是這些老美去年底又改口為2027年。但美國軍方和學者提出的2027年，用詞是「足以(able)具有犯台能力(capability)」，台灣的綠媒的繙譯則直接扭曲為「犯台」。

 

　　在這樣的邏輯下就可理解，美國政客必須隔一段時間就要記得強化北京對台動武的觀點，好讓向背後支持的軍火商交代；軍方更借宣揚「中國威脅論」，為增加軍事預算合理化。

 

每隔一段時間，有心人士都會炒作大陸攻打台灣的消息，從中獲取利益。

 

　　而對於台灣也是一樣道理，就是趁機強調台灣還沒準備好因應北京武力攻擊，必須購買更多武器防衛，收取巨額保護費。綠營更可強化所謂「中國威脅論」，賴清德進而順勢推出「賴17條」，將大陸列為「敵對勢力」，所有「台獨」行徑都合理化為保衛台灣。

 

　　然而，就像黑熊學院的避難包一樣，民進黨當局只知一味搞「台獨」，以為美國老大哥就是他們的避難包。在看到巴基斯坦和印度衝突，巴國以在大陸排第二、三流的殲10-CE戰機，擊落多架先進的第四代歐洲陣風戰鬥機(Rafale)前車之鑑，這個美國避難包恐怕也是紙盒包裝，難以依靠。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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