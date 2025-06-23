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23/06/2025

雅芳婷年度開倉：全場貨品低至2折，購指定商品享半價加購床褥

#Hot Deals #床褥 #家居 #床品 #雅芳婷 #著數優惠 #購物
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Text: Cuppy Sung Photo: 雅芳婷

　　床上用品專賣店雅芳婷年度大清貨啦！由即日至7月1日，全埸貨品低至2折起，除了床褥和床墊優惠，雅芳婷亦推出組合優惠，購買指定產品即可以半價優惠加購床褥。立即嚟睇下優惠詳情啦！

 

 

床褥床墊低至兩折 床墊最低$399起

 

　　激抵優惠價唔止發夢先會見到，現實都可能會！雅芳婷大推夢幻折扣，貨品優惠低至兩折，趁此機會入手一張舒適床褥，發個美夢！

 

床褥以Pure舒適獨立袋裝彈簧床褥 (9”) 最抵，三折價 $1,704 起

 

樂悅豪華彈簧床褥 (10”)亦以3折優惠 $1,991 發售

 

購入指定產品，即可以半價加購床褥，十分划算

 

床品超筍大劈價 卡通被套系列最低$169起

 

　　除了床褥床墊，其他床品亦有不少超抵優惠，多款卡通造型床品以低價優惠發售，低至$139起。其他床品系列亦低至兩折起！大人小朋友都可以用超筍價瞓個好覺！

 

摩登絲60S床品系列優惠低至兩折發售

 

- 優惠期由6月20日至7月1日

- 部份優惠商品只限部份門店發售。

- 如有任何爭議，雅芳婷擁有最終決定權。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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