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23/06/2025

盧冠廷最後紅館演出 曾俊華70年代美國夾Band感觸多 模仿許冠傑唱腔被封「花旗Sam」

#影視娛樂 #娛樂新聞 #盧冠廷 #曾俊華 #樂隊 #許冠傑 #演唱會 #紅磡體育館
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Text: wong lin lin rachel

　　盧冠廷（阿Lo）一連兩場演唱會日前在紅館舉行，他曾表示這次是自己最後一次的紅館演出，而前財政司長曾俊華亦有到場欣賞，騷後也有感而發。他在社交平台自爆二人於70年代一起夾Band。與時並進的曾俊華當年十分喜歡許冠傑的歌曲，經常模仿對方唱腔，被朋友改花名做「花旗Sam」。

 

 

　　盧冠廷《My Music．My Life 盧冠廷一生所愛演唱會2025》完美落幕，在兩場演出上，他看到台下觀眾反應熱烈，不時感觸眼泛流光。演唱會尾聲，他唱出《陪著你走》，感謝大家由1983年開始，陪著他走到今時今日：「一個作曲人，係想大家唱番畀我聽，你哋唱大聲啲，最後一次喇！」全場觀眾一齊跟他大合唱，加上手機燈海，場面感人。

      於Encore環節，盧冠廷獻唱《但願人長久》，感觸地說：「多謝你哋！好開心！多謝你哋畀我人生一個畢業證書，多謝紅館呢個場地，今晚係我最開心的一晚。」最後，他選唱《Sing Till The Morning》，原因是自己的音樂人生由唱這首歌開始，在紅館最後一次演出再度唱出，畫上完滿句號。最後，他跟樂手們，以及太太唐書琛一齊在台上向觀眾鞠躬致謝。

     

      同樣有很深感受的曾俊華，他亦有到紅館後台跟老友打氣合照，還在社交平台透露自己早於70年代，已經跟對方在音樂上結緣。

 

 

　　二人於70年在美國時候認識，「阿 Lo 嘅爸爸盧海天係粵劇名伶，後期移居波士頓，而當年同我一齊組成『浪子樂隊Sojourners』。 Sojourners 嘅兩位 band 友 Teddy 同 Alex 兩兄弟，佢哋嘅爸爸尹自重，係廣東音樂『四大天王』之一。憑住呢個廣東音樂嘅連結，因緣際會，令我同阿 Lo  喺 Boston 唐人街附近首次碰面。」

 

 

　　曾俊華昔日在美國夾Band，與隊友同樣最喜歡聽許冠傑的歌曲，他透露：「以前同朋友喺美國夾Band時，唱阿Sam嘅廣東歌，我唱得都幾似，好多朋友都叫我做花旗sam，諗起都好有型。」

 

　　後來在80年代，隊友各自有發展，盧冠廷回港推出唱片，曾俊華成為老友的忠實粉絲，他十分欣賞盧冠廷的歌曲風格別樹一幟，跟其他歌手不同，「佢太太唐書琛幫佢填嘅詞，都係寫出佢嘅心裡話。 佢嘅歌我聽好多，但要數最鍾意嘅幾首，應該係「愛」系列作品，包括為電影《西遊記之仙履奇緣》所寫嘅插曲《一生所愛》，講一段 500 年都冇辦法修成正果嘅愛情，真係聽到毛管戙。」同時曾俊華也很喜歡《憑著愛》，自己曾引用其中一句歌詞「曾踏遍刺腳的彎路」來鼓勵香港人。90年代起，每次老友在紅館開演唱會，曾俊華必定捧場，當盧冠廷一個人在台上拿著結他自彈自唱，會特別投入、覺得特別有氣氛。 

 

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