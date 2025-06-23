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23/06/2025

伊朗會封鎖霍爾木茲海峽嗎？

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    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　特朗普對伊朗動武了。除了觸怒了伊朗和向中東地區投下巨大的不確定性，他的兩大基本支柱也因此發生變化。

 

　　首先，特朗普基本上不願意在海外打仗，他反覆表示更喜歡外交解決方案，並希望離任之後因為沒有踏入戰爭而得到歷史和人民的尊重。其次，這場戰爭受到MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）基本盤的質疑。MAGA舵手之一的班農指出，絕大多數MAGA支持者不希望再見到海外戰爭，他們希望把資源投向令美國人受益的領域。他們希望美國優先，而不是以色列優先。

 

　　儘管特朗普希望得到諾貝爾和平獎，他對伊朗好像有特別的情仇，也不介意動武。在第一任期間，特朗普廢除了奧巴馬和國際社會千辛萬苦達成的核協議，將伊朗重新推回到激進狀態，更在離任前不久授權通過無人機刺殺伊朗聖城軍領袖蘇萊曼尼。特朗普第二任初期，曾經試圖改善與伊朗的關係，但隨著以色列攻擊伊朗本土，談判被軍事行動所取代。

 

　　隨著美國的軍事介入，伊朗最高領袖、政府和軍方都表現出血戰到底的意志，布蘭特原油期貨價格在過去5日跳漲7%，過去一個月升22%。市場顯然對中東局勢可能帶來的油價暴漲感到擔憂，而此直接衝擊全球經濟增長和貨幣政策。

 

　　伊朗為世界第九大原油生產國、第三大天然氣生產國，原油出口佔世界4%份額，天然氣出口佔6.5%。不過到目前為止，以色列和美國的襲擊主要集中在核設施及其關聯機構上，伊朗石油生產和運輸環節受影響不大。更重要的是，全球石油供應處於供過於求狀態。OPEC+兩次提高產量，就抵消掉伊朗320萬桶產能的40%，而沙特阿拉伯還有每天500萬桶原油的休眠產能可以動用。因此，失去伊朗的石油供應，對世界原油供需均衡的衝擊不大。

 

霍爾木茲海峽是油輪要道，為能源世界的主動脈。(Envato)

 

　　但是，霍爾木茲海峽對於原油供應卻是至關重要的。伊朗、伊拉克、科威特、阿聯酋和部分沙特原油都需經過霍爾木茲海峽，每天交通量超過2100萬桶，可以說霍爾木茲海峽是能源世界的主動脈，對東亞市場尤其重要。東亞是全球製造業中心，這也是市場最擔心的。

 

　　伊朗會不會封鎖霍爾木茲海峽，這種可能性絕對存在。伊朗在2011至2012年曾經嘗試過封鎖海峽，她曾連續90天進行軍事演習，並在演習中擊沉扮演美軍航母的船隻，以及曾在海面部署魚雷，但是那次封鎖的效果並不理想。更重要的是，霍爾木茲海峽較寬，在美國空軍海軍的保護下，油船仍可以貼近阿曼海域通過海峽。

 

　　筆者認為，伊朗對霍爾木茲海峽封鎖的威脅，對市場情緒有衝擊，但是實際操作難度頗大。反而如果伊朗出動無人機襲擊其他國家的產油、煉油設施，可能會帶來更大的衝擊。可是這樣做恐怕會觸怒整個伊斯蘭世界，伊朗勢受到進一步孤立。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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