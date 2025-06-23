中東戰火 | FOCUS | 「三戰」危言聳聽，油金暫拒買賬

球又回到了哈梅內伊之手。當扎格羅斯山脈驚現6個鑽地彈巨洞，覆蓋其下的福爾多（Fordow）核設施前途未卜，這位86歲的最高精神領袖，是將選擇如前任霍梅尼般「飲鴆止渴」停戰，還是玉石俱焚強硬報復？從油價、金價的走勢看，情勢並未失控。相比「封鎖海峽」，油價更大威脅恐是「政權更迭」。

空襲福爾多似作秀

遭「TACO（特朗普總是退縮）」嘲弄已久的侵侵，終於揚眉吐氣。白宮X帳號罕有連發10張戰情室（The Situation Room）相片，更令代號「午夜之錘」的美軍空襲行動，充滿TikTok式表演風格。

白宮X帳號罕有連發10張戰情室相片，令美軍空襲行動充滿TikTok式表演風格。

跟侵侵在空襲結束後的全國電視講話中，聲稱「伊朗的關鍵核濃縮設施已被徹底摧毀（completely and totally obliterated）」相反，伊朗官方媒體稱，關鍵設施的損壞僅限於入口隧道，且重要設備已在轟炸前移出；鐵桿盟友、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫亦稱，伊朗未來核武器的生產可以繼續。

較長遠而言，伊朗大有可能重啟其核計劃，一個觀察角度是，德黑蘭會否宣布退出1968年簽署的《不擴散核武條約》（NPT），並驅逐國際原子能總署（IAEA）的核查人員。

哈梅內伊曾主停戰

眼下備受關注的，是伊朗會否如1988年8月被迫宣布結束兩伊戰爭般，重返談判桌。須知，當時49歲的哈梅內伊正正是力主「停戰派」，最終霍梅尼哀嘆此決定「就像飲了一杯毒酒」，並於1989年撒手人寰，交棒哈梅內伊。

哈梅內伊1988年是力主結束兩伊戰爭的「停戰派」。(AP)

倘若德黑蘭的強硬派今次佔上風，已經放言「不惜一切力量和手段，低於美國犯罪侵略」的報復選項，將包括襲擊美軍駐中東基地、破壞海灣國家能源基礎設施、封鎖霍爾木茲海峽等。不過，從油價在空襲後短暫跳升之後回落，以及金價輕微倒跌看，「第三次世界大戰」論顯然是危言聳聽。

政權更迭影響更甚

市場反應平淡，主因全球石油供應總體過剩、OPEC坐擁大量閑置產能、沙特/阿聯酋兩條油管提供繞過海峽的替代方案等。歷史顯示，相比封鎖霍爾木茲海峽短期推升油價，主要產油國自1979年以來發生的8次政權更迭，影響更為長久。在更迭之後，油價最高平均飆升76%，回落之後仍較危機前水平高出約30%。

相比封鎖霍爾木茲海峽短期推升油價，主要產油國自1979年以來發生的8次政權更迭，影響更為長久。

例如，1979年伊朗革命推翻親美的巴列維王朝，油價到1980年中期上漲了近兩倍。2011年利比亞革命推翻卡扎菲政權，油價從當年1月的93美元飆升至4月的130美元。

鑑於此，已經成功搶鏡立威的侵侵，將力避中東戰事升級惡化，畢竟短期市場已發出明確信號。更長遠而言，此「精準威懾」策略恐埋下結構性隱患－－一個更孤立、更危險的以色列。

撰文:金子安