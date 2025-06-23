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23/06/2025

食雪糕贏$60,000機票禮券！去香港機埸Godiva、Venchi、The Matcha Tokyo買雪糕即可參加抽獎

#arabica #THE MATCHA TOKYO #抽獎 #SLOWOOD #玩樂旅遊熱話 #香港國際機場 #Gelato Combo #Venchi #Godiva #香港快運 #雪糕 #Gelato
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Text: Katty Wu

　　香港人非常喜歡食雪糕，尤其是今年夏天特別熱，就要食多幾杯！如果準備去旅行又或者去機場的話，記得去6間指定的店舖食雪糕，即可參加大抽獎，頭獎可以獨得$60,000香港快運機票禮券，贏咗就可以個個月去旅行！除了頭獎，還有200位幸運兒可以獲得$500機票禮券，另有$100機場電子現金券，名額400位！

 

 

　　香港國際機場雲集超過60款的雪糕口味，最有特色的包括Venchi新推出的椰汁紅豆冰意式雪糕、Gelato Combo的港式風味蛋撻意式雪糕，以及The Matcha Tokyo機場獨家的櫻花抹茶鮮奶軟雪糕。由即日起至7月20日，HKairport Rewards會員凡於香港國際機場指定店鋪或HKairportShop.com機場網上商店購買Gelato Combo、Godiva、The Matcha Tokyo、Slowood、Venchi及% Arabica產品及登記消費，即可參加抽獎。獎賞超過600份，包括價值港幣$60,000的香港快運機票禮券（名額1位）、價值港幣$500香港快運機票禮券（名額200位）及價值港幣$100機場電子現金券（名額400位）。

 

 

　　留意，除了Godiva之外，其餘5間都在禁區內！不過，除了即場買雪糕食，都可以在機場網上商店購買指定禮券都可以參加抽獎，包括Gelato Combo意大利雪糕禮券、Slowood經典乳酪口味牛奶軟雪糕電子禮券、Godiva Cafe機場限定巧克力軟雪糕窩夫杯禮券，以及Venchi意大利雪糕禮券7+1套裝。每名會員於每個指定商戶只可獲抽獎機會一次，在推廣期間最多可獲6次抽獎機會！

 


Gelato Combo意大利雪糕禮券（$60），適用GELATO COMBO全線分店，每張兌換一個中杯或一個中脆筒的意大利雪糕，最多可選擇3種口味，有效日期至2025年12月31日。

 


Slowood經典乳酪口味牛奶軟雪糕電子禮券（$48），香港機場店限定，自購買日起14天內有效。

 


Godiva Cafe機場限定巧克力軟雪糕窩夫杯禮券（$68），只適用於Godiva Cafe香港國際機場分店，有效期至2025年8月31日。

 


Venchi意大利雪糕禮券7+1套裝（$441），共8張意大利雪糕禮券，可於Venchi香港專門店換領迷你裝意大利雪糕（2種口味）一份，有效期為發出日期起計6個月內。

 

香港國際機場 多「滋」多彩雪糕遊

網址：按此 

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