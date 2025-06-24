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24/06/2025

低開高走，有望見底

#股市 #政政經經 #港股 #財金大勢
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　　鮑威爾論息是個學術探討，投資者是追風族，風向一轉當要轉勢而行。學術探討押後明天，今天風是：有望見底，再戰24400點。

 

　　「金融界」消息，周一（23日）港股市場，三大股指低開高走震盪收漲，截至收盤，恒生指數漲0.7%報23689點，恒生科技指數漲1.1%報5187點，國企指數漲0.8%報8597點，紅籌指數漲1%報4062點。

 

　　大型科技股中，阿里巴巴(09988)跌0.8%，騰訊控股(00700)跌0.3%，京東集團(09618)跌0.6%，小米集團(01810)漲1.5%，網易(09999)漲0.1%，美團(03690)漲2.2%，快手(01024)漲2.1%，嗶哩嗶哩(09626)漲0.1%；半導體、醫藥板塊表現強勢，中芯國際(00981)收漲4.6%，三花智控(02050)上市首日破發收跌0.1%。

 

　　企業消息：

 

　　國泰航空(00293):5月載客量按年增加36.1%，前5月累計增加了28.4%；5月載貨量增加12.2%，年內累計增加12.3%。

 

　　中國銀行(03988)：擬以自有資金向中銀歐洲增資不超過等值3億歐元。

 

　　京西國際(02339)：計劃在2025年第三季度開始分階段關閉捷克廠房。

 

　　先聲藥業(02096)：抗失眠症藥物科唯可獲國家藥品監督管理局批准在中國上市。

 

　　君實生物(01877)：完成配售4100萬股新H股，淨籌約10.3億元。

 

　　中國智能交通(01900)：附屬擬8000萬元收購北京中智潤邦科技40%股權。

 

　　知行集團控股(01539)：發盈喜，預計年度淨利增至不少於3800萬元，約為上一年的3.5倍。

 

　　機構觀點：

 

　　國信證券分析稱，今年上半年港股收益率在全球指數中大幅領先。主要由於良好的業績和不高的估值。其中，美元的走弱，地緣的衝突，也讓全球資本對港股的長期投資價值開始重估。國信證券還強調對於港股，其風險不來自自身，而是來自外部。短線而言，在地緣局勢更為明朗前，市場對行情的修復意願也偏弱，仍需靜待明確的拐點訊號出現。

 

　　花旗集團認為，中東局勢對港股影響不大，加上關稅發展較之前明朗，全球主要央行減息亦降低資金成本。預期明年港股盈利增長可能較今年更佳，因此對港股看法依然正面，並不排除未來有進一步調高目標價的可能。中東局勢不穩雖會拖累市場氣氛，但同時帶來低吸港股的機會。

 


　
　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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