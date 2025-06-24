KK星期二｜以伊全面停火在望油股、航空股點部署？ 汽車置換補貼將暫停 車股懶理照升？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

美國總統特朗普宣布，以色列及伊朗達成全面停火協議，恒指升幅最多擴至逾500點，高位一度逼近24200點，下個目標位看多少？中東局勢降溫，油價急跌，相關股份例如油股、航空股應如何部署？新華社主辦《經濟參考報》報道，由於補貼資金提前使用完畢，多個地區將暫停受理汽車置換補貼業務。比亞迪(01211)近期向各間經銷商進行返利，每輛車返利666元人民幣，若其餘車企仿傚，會加大行業資金鏈壓力嗎？

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