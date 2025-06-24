柏寧酒店夏季限定：榴槤x即開生蠔x龍蝦自助餐！每位$438起 網上訂座可享有低至76折優惠

隨著榴槤的當造期來臨，柏寧酒店的人氣自助餐廳PLAYT將由即日起至8月31日期間推出「仲夏夢幻榴槤自助餐」。這次的期間限定自助餐以頂級榴槤為主角，當中包括最高級別及名貴的黑刺榴槤及貓山王，酒店糕餅主廚設計了一系列的榴槤甜品，包括貓山王榴槤拿破崙、貓山王意式榴槤雪糕、黑刺榴槤布甸、D101迷你榴槤葡撻等，榴槤控絕對不能錯過！

柏寧酒店由即日起至8月31日推出「仲夏夢幻榴槤自助餐」。

「仲夏夢幻榴槤自助餐」的重點推介是「黑刺榴槤布甸」，用上有「水果王中王」之美譽的珍貴黑刺榴槤，口感綿密細膩，香甜濃郁，配以香滑布甸，讓食客品味最頂級的榴槤風味。D101榴槤以其厚實柔滑的果肉而聞名，自助餐以D101榴槤製成榴槤泡芙、迷你榴槤葡撻及芝士蛋糕，3種不同的口感，各具特色。

黑刺榴槤布甸

D101迷你榴槤葡撻

貓山王榴槤味道濃郁，以其甜美奶油味深受榴槤控青睞，這種獨特的風味與經典法式拿破崙的千層酥皮及濃厚忌廉相遇，讓每一口都充滿驚喜，更非常適合打卡。另外還有貓山王意式榴槤雪糕，貓山王榴槤濃郁的奶油味，配上每日新鮮自家製作的綿密意式雪糕，榴槤控消暑必吃！

貓山王榴槤拿破崙

貓山王榴槤奶凍

貓山王意式榴槤雪糕

留意，因為各種榴槤的當造時間有所不同，所以各款甜品的供應日期亦不一樣。另外，部分榴槤甜品只限自助晚餐供應，例如貓山王榴槤拿破崙、黑刺榴槤布甸、D101迷你榴槤葡撻等，午餐是吃不到的！而D101榴槤泡芙、D101榴槤芝士蛋糕及貓山王意式榴槤雪糕等，則午餐及晚餐都有供應。

「綿密系列甜品」

供應日期：6月23日至7月31日

● 黑刺榴槤布甸

● 黑刺榴槤拿破

● 黑刺榴槤意式雪糕

● D101榴槤泡芙

● D101迷你榴槤葡撻

● D101榴槤芝士蛋糕

「奶香系列甜品」

供應日期：8月1日至8月31日

● 貓山王榴槤奶凍

● 貓山王榴槤拿破崙

● 貓山王榴槤意式雪糕

● D24榴槤杏仁撻

● 焗D24榴槤布甸

● D24榴槤芒果蛋卷

除了一系列榴槤甜品，PLAYT自助餐亦提供多款海鮮及環球美食，包括即開時令生蠔、龍蝦、雪腳蟹、西班牙乳豬、泰式生蝦、花菇鴨掌扣原隻鮑魚等，另有香煎肉扒、香煎鴨肝。餐廳更新増了土耳其薄餅及傳統印度天多尼菜式。當然還有點心、滋潤燉湯、壽司刺身等，還有無限添飲台式果茶！即日起至8月31日期間的自助餐於網上訂座更可享有低至76折優惠，記得約埋一班「榴槤友」去開餐！

除了一系列榴槤甜品，自助餐還供應即開時令生蠔。

PLAYT仲夏夢幻榴槤自助餐

供應日期：2025年6月23日至8月31日

時間：午餐 12nn-2:30pm；早午自助餐 11:45am-2:30pm；晚餐6:30pm-9:30pm

價錢：

星期一至五（午餐）：成人$438起、兒童$298起

星期一至四（晚餐）：成人$768起、兒童$488起

星期五至日及公眾假期（早午自助餐）：成人$608起、兒童$418起

星期五至日及公眾假期（晚餐）：成人$798起、兒童$528起

地址：鑼灣告士打道310號 柏寧酒店1樓

訂位：https://www.parklane.com.hk/zh/playt.html