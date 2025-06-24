將人性化設計融入產品 讓科技真正服務於人

在這片充滿活力的土地上，香港人的努力及希望交織成一幅美麗的畫卷。創新科技（創科）的發展，正是這幅畫卷的核心，而其背後更需要的是人性化的關懷與共同的夢想。

香港人以堅韌不拔的精神著稱，無論在經濟困境還是社會變遷中，大家始終保持著奮鬥的姿態。這種精神不僅體現在各行各業的工作中，也在創科領域中發揮著重要作用。無數創業者和科技工作者在艱難的環境中，依然勇敢追夢，推動著創新的步伐。

例如，許多創業者在面對資金短缺和市場競爭時，依然不放棄創新。他們通過靈活的商業模式和創新的產品設計，實現了從無到有的轉變，展現出香港人特有的創業精神。

香港的社會文化強調互助合作，這在創科的發展中尤為重要。許多企業和機構積極進行合作，共同探索新技術和新商業模式。這種合作不僅促進了資源的共享，也激發了創新的靈感。

年青人是未來的希望，他們充滿了創新思維和無限的可能性。在科技迅速發展的今天，年輕一代的創業者和科技愛好者正積極參與到創科的浪潮中，為香港的經濟注入新的活力。

香港數碼港與香港特區政府教育局合辦的「學生創新科技訓練及栽培計劃」在6月23日再度啟動，其中的「創科實習計劃」亦正式展開。這項計劃專為對STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）及創新科技有興趣及具潛質的中學生設計，學生將獲數碼港初創企業提供專業指導，深入探索前沿科技及創新方案，掌握行業最新發展趨勢。透過實踐與學習，計劃旨在激發學生的創科熱情，進一步發掘他們的潛能，為香港的創科發展培育未來人才。

數碼港首席公眾使命官陳思源在歡迎致辭中表示：「近年來，教育局為配合創科發展，積極推動STEAM教育改革，為學生奠定堅實的創科基礎。『學生創新科技訓練及栽培計劃』為學生提供一個獨特的平台，讓同學可以在課堂以外深入探索創新科技，並在真實的創科環境中磨練他們的技能。透過實踐與專業指導，學生不僅能將所學知識轉化為解決問題的能力，還能培養面對未來挑戰的韌性和靈活性。作為香港數碼科技的樞紐，數碼港致力推動創科發展和人才培育，並期待在這個過程中激發學生的創新潛力，為香港的未來注入新動力。」

年青人擁有追逐夢想的勇氣和膽量。他們不畏挑戰，勇於探索未知的領域。許多年輕的創業者憑藉著自己的熱情和創意，開創了各種新穎的產品和服務，讓「香港製造」再次煥發生機。

創科不僅僅是技術的堆疊，更是人性化的表現。科技的發展應該以人為本，關注使用者的需求和感受。在這個過程中，企業需要將人性化設計融入產品之中，讓科技真正服務於人。

在追求創新與盈利的同時，企業也應該承擔起社會責任。通過公益活動和社會貢獻，企業能夠回饋社會，促進社會的和諧與進步。在這個過程中，創科的發展將更具溫度。

例如，推動可持續發展，並在社區內發起各類公益活動。這不僅提升了企業的品牌形象，也增強了社會的凝聚力。

創新是實現夢想的強大動力。通過科技的力量，年輕人能夠將自己的想法轉化為現實，開創屬於自己的事業。無論是在人工智能、綠色科技還是其他領域，創新都能為他們提供更大的舞台。

社會各界的支持和鼓勵對於年輕人的成長至關重要。政府、教育機構和企業應該共同努力，為年輕人提供更多的資源和平台，如政府可以通過提供資金、技術支援和市場導向，鼓勵年輕人創業。教育機構則可以加強創新思維和實踐能力的培養，讓學生在校期間就具備必要的創業技能。

由HKtag主辦的「香港•創+造」活動，設置四大獎項範疇，參賽類別包括製造業、創新、設計及社會影響。

因「香港製造」品牌譽滿全球，玩具業、鐘錶業等製造業的繁榮，讓「香港製造」成為品質與創新的象徵。然而，歲月流轉，香港製造業逐漸淡出舞台中央，其獨特光芒亦被一時遮蔽。如今，懷抱初心，以 創新及數據 為驅動，立志重振「香港製造」品牌，全力推動經濟多元化發展，為香港的繁榮注入全新動力，開啟全新篇章。申請截止日期為2025年8月10日，歡迎提交報名表電郵至 innodus@hk-tag.org。

在香港這片充滿機遇的土地上，香港人的努力和年青人的希望交織成為創科發展的重要基石。創新科技需要的不僅是冷冰冰的數據與技術，更需要溫度與人情。只有當創科與人性化相結合，才能真正實現每個人的夢想，香港人需要勇氣，是堅持追求夢想的動力，更是推動社會進步的關鍵。讓香港的未來更加美好。

香港人的追夢精神，勇敢堅持，永不放棄。

讓我們一起，以「獅子山的精神」象徵著勇氣、力量和堅韌，這種精神充分體現了香港人的獨特特質，攜手推動香港的未來，並在每一次挑戰中找到成長的機會。