Feather & Bone新推威士忌熟成牛扒，肉味脂香甘醇，T 骨牛扒低至半價優惠

食肉獸注意！Feather & Bone最近新推威士忌熟成澳洲穀飼肉眼牛扒Drunken Cow，採用澳洲穀飼肉眼牛扒，精選威士忌先後進行濕式熟成和乾式熟成程序炮製，每一口牛都充滿淡淡酒香，牛扒充滿脂香與淡淡的威士忌甘醇，牛魔王必食！除此之外，即日起Feather & Bone一星期五天於門市零售櫃枱及網店繼續連推5大特惠靚肉輪流登場，T 骨牛扒低至半價優惠！

結合餐廳、優質食材店和精肉店於一身的 Feather & Bone迎來開業十週年，行政總廚 James Oakley 精心研發的 Drunken Cow 新登場！ Drunken Cow採用澳洲穀飼肉眼牛扒炮製，經 特別挑選的威士忌先後進行濕式熟成（Wet Aging）和乾式熟成（Dry Aging）程序。

行政總廚James Oakley表示，牛肉眼部分最適合製作Drunken Cow，其肉 質纖維空間能讓威士忌充份滲透其中，令每一口牛都充滿淡淡酒香，加上經過乾式熟成，肉的水分減少，同時肉的酵素慢慢將當中的蛋白質分解，肉味鮮味提升之餘，肉質更鬆更軟嫩。

Drunken Cow 售價為港幣$139 / 100克，並附有真空包裝，購買回家只要連包裝存放於雪櫃冰鮮 ，即可保存最佳狀態。

Drunken Cow點煎先最好食？由於經乾式熟成的牛扒水份較少，把Drunken Cow煎至三成熟（Medium Rare）最理想。總廚教路，當牛扒加熱至攝氏48度再靜置數分鐘，讓餘溫將牛扒溫度 提升至大約攝氏54度最為完美，牛扒入口即化，品嘗牛肉濃香、脂香與淡淡的威士忌甘醇。

T 骨牛扒低至半價優惠

威士忌熟成澳洲穀飼肉眼牛扒 Drunken Cow之外， Feather & Bone即日起每星期於門市零售櫃枱及網店繼續連推5大激筍優惠，星期一至五特惠靚肉輪流登場，T 骨牛扒半價，草飼肉眼牛扒、草飼西冷、挪威三文魚或和牛肉眼6 折優惠！

T 骨牛扒以明火燒烤最好，肉香、脂香、骨香拼發，以迷迭香一抹減少膩感。

除了全港七間零售分店有售，客人更可在優惠當日於 Feather & Bone 網店搶購，只要於下午2點前訂購下單並消費滿港幣 $600 或以上，即可享即日送貨及免運費優惠。

Feather & Bone 網店

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