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25/06/2025

KFC新推出「冰酥葡撻」冰凍口感、撻皮更酥脆！隨時隨地 一開即食

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Text: Katty Wu

　　葡撻控注意，KFC又推出新葡撻！這次不是新口味，而是新口感！期間限定的「冰酥葡撻」，是將保留經典葡撻的濃郁蛋香內餡，再搭配升級酥脆撻皮，每一啖咬下去都帶來冰涼及卡滋作響的超脆口感。最適合買幾個放在家中雪櫃，隨時隨地都可以拿出來作甜品！

 

 

　　「冰酥葡撻」獨立包裝，方便攜帶及儲存，單點每件$16.5，套餐可加$14就食到。套餐升級經典葡撻至「冰酥葡撻」只需加$5.5，數量有限，售完即止。「冰酥葡撻」由626日起上午11時後於部分香港KFC分店供（山東街、莊士敦道、莊士倫敦廣場、淘大商場、亞洲國際博覽館、啓田商場、黃大仙中心、東廣場、彩雲商場、康城、元朗廣場、又一城、太安樓、海富中心、九龍行、新都城分店除外）。

 

 

KFC

Facebookhttps://www.facebook.com/kfchk

 

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