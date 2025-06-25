25/06/2025
太古坊Redress期間限定二手店︰大量高質男女裝服飾$50起，本地設計師升級改造系列限量發售
Eunice Chow
Eunice Chow
食好啲，精明買；盡力玩，活得好
Senior Content Editor
Redress期間限定二手店回歸！即日至6月29日，太古坊舉行Redress 2025夏季二手Pop-up+精選大量高級品牌男、女裝二手服飾，鼓勵大家支持環保減碳，服飾售價更低至$50起！同場加映Redress設計大賽歷屆設計師的最新可持續系列，shopping前記得自備購物袋！
Redress是一家扎根於香港的環保非政府組織，透過教育和賦能設計師和消費者，加速時尚產業向循環經濟的轉型，從而減少服裝對環境的負面影響，推廣循環時尚經濟。是次Redress夏季期間限定二手店＋的二手單品，來自2025年度「衣物再生月」全城衣物回收活動。
所有時尚單品來自全城「衣物再生月」捐贈，環保又高質！
Redress 2025夏季二手Pop-up+
Redress 2025夏季二手Pop-up+期間限定店有不同款式及風格的男女裝二手衫及飾品，最低只需$50起，星期四晚6 月26日更有「Sip & Shop」活動， 大家可以一邊飲嘢一邊shopping，全新二手時裝購物體驗並支持減碳。
星期四晚6 月26日更有「Sip & Shop」活動， 大家可以一邊飲嘢一邊shopping。
現場你還可選購Redress歷屆設計師Jasmine Leung 、Patrick Lam 、Pearl Leung最新可持續時尚系列，所有設計師作品銷售的部分收益將捐給Redress，支持持續減少時尚廢棄物的環保工作。同時，DHL 聯乘 @angustsuiofficial 的升級改造系列將限量發售，全部收益將直接用於支持Redress。
Redress歷屆設計師Jasmine Leung最新可持續時尚系列。
Redress歷屆設計師Patrick Lam最新可持續時尚系列。
Redress歷屆設計師Pearl Leung最新可持續時尚系列。
DHL 聯乘 @angustsuiofficial 的升級改造系列將限量發售。
Redress 2025夏季二手Pop-up+
日期：6 月 24 至 29 日（星期二至日）
開放時間：星期二至五 上午 11 時至晚上 8 時；星期六至日 上午 11 時至下午 7 時
地點： 鰂魚涌太古坊栢克大廈18樓
註︰接受現金、Visa、萬事達卡、銀聯卡和美國運通卡。請自帶購物袋。
https://www.facebook.com/RedressAsia/
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