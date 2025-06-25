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25/06/2025

七一著數優惠｜4街市推優惠及贈禮：天幕、香港仔、荔灣、東日街市

#著數優惠 #Hot Deals #7月1日 #街市 #街市優惠 #七一著數優惠
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Text: Cuppy Sung

　　七一著數接踵而來！七一回歸28周年，多個街市亦為此推出大量優惠，齊齊帶動消費！其中，天幕、香港仔、荔灣、東日街市都推出不同活動優惠，吸引市民消費之餘，亦為七一回歸加添熱鬧氣氛。一齊嚟睇下有咩活動同優惠啦！

 

特價活動加打卡 為街市增添節日氣氛

 

　　食環署天幕街市在6月28日至7月10日期間，每日每檔均有一款特價商品供顧客選購。而在7月1日當日更會向市民派發小禮品，想知係咩小禮品，就要7月1日過嚟睇吓啦！

 

　　香港仔街市推出拍照打卡活動，在7月1日當日，顧客凡於街市消費後，到指定攤位與印有慶祝七一字句的標示牌拍照，即可獲贈禮品乙份。除此之外，街市亦會在當日以快閃形式向市民免費派發特色小食和糖果，更有機會派市民派發小禮物，切勿錯過！

 

 

消費滿指定金額 即送禮品乙份

 

　　荔灣街市推出消費活動，在7月1日當日，顧客只要於街市內消費滿港幣80元，即可獲贈禮品乙份。

 

 

　　東日街市都唔輸蝕，顧客在7月1日至9月30日期間，每使用非接觸式付款消費一次，即可獲印花一枚，儲滿一定數量可換領禮品。在同日內消費滿港幣100元，更可額外獲贈精美禮品乙份。而在7月1日至3日期間，非接觸式付款的每次消費可獲雙倍印花！

 

 

更多優惠詳情，可致電：

天幕街市：2771 9855

香港仔街市：2903 0491

荔灣街市：2371 0937

東日街市：2819 8021

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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