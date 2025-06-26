7月10日灣仔無人機匯演，3天免費派千枝飲品及飯糰，慶祝香港建造商會105周年暨魯班節2025

7 月維港有無人機表演睇！適逢香港建造商會迎來成立105年，將於7月舉辦「香港建造商會105周年誌慶暨魯班節2025」，焦點活動包括建造界首個「翱翔百年 智建未來」無人機匯演，800架無人機將擦亮維港夜空與眾同樂。另外，7 月限定3天於中環免費派咖啡飯糰，以新形式體驗魯班先師寶誕傳統習俗。

7月10日建造界首個無人機匯演

7 月10日香港建造商會破天荒呈獻業界首個「翱翔百年 智建未來」無人機匯演，800架無人機將在灣仔海濱維港夜空編織出不同動感圖案，包括全新地標啟德體育園和青馬大橋等不同香港著名建築及交通基建。歷時約15分鐘匯演將以「魯班弟子」為主導，接著無人機陸續拼湊出香港具代表性的地標，宏揚魯班先師的大智慧，可愛熊貓更揚帆暢遊五光十色的維港於上空登場。

中環免費派咖啡及飯糰

香港建造商會於7月在中環皇后像廣場舉行三場「建造商會魯班飯糰咖啡派對」活動，向市民送出1000支香濃咖啡、茶或果汁，以及300個清新輕怡健康飯糰，體驗行內「派師傅飯」的「魯班先師寶誕」傳統習俗。

香港建造商會105周年誌慶 暨 魯班節2025

「翱翔百年 智建未來」無人機匯演

日期：7月10日（星期四）

時間：19:30

地點：灣仔海濱維港上空

費用：免費

建造商會魯班飯糰咖啡派對

日期：7月4日（星期五）、7月14日（星期一）及7月21日（星期一）

時間：約12:15*

地點：中環皇后像廣場*

送出共1000支咖啡、茶或果汁，以及300個清新輕怡飯糰，鼓勵大家提提神再拼搏，連繫社區。

*實際時間及地點或會因應現場情況有所調整