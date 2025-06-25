七一著數優惠︱信和集團商場消費送$100現金券+免費泊車，黃金海岸商場設市集、荃新天地送戲院禮券

為慶祝香港回歸祖國28周年，信和集團除了免費派發28,000杯雪糕及爆谷外，7月1日於指定商消費滿指定金額，可換領HK$100 S現金券場。商場泊車亦有著數優惠，凡身份證號碼中包含「7」、「1」、「2」或「8」其中任何一個數字的市民，即可於指定信和集團旗下商場享受免費泊車一小時，即睇各大商場七一假期節目推介！

消費滿HK$710 即賞$100 S現金券

為慶祝回歸及刺激本地消費，信和集團旗下八大商場（包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、朗壹廣場、中港城、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及黃金海岸商場）推出「7.1假日狂賞」，派發總值HK$160,000 S現金券！凡於指定商場以電子貨幣消費滿HK$710或以上，憑最多兩張不同商戶的機印收據及電子付款存根，即可換領HK$100 S現金券。

另外，信和集團七大商場（包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、朗壹廣場、中港城、尖沙咀中心及帝國中心及藍灣廣場）將參與由香港零售管理協會舉辦之「香港開心購物節」，由7月1日起至8月31 日，透過AlipayHK、內地支付寶、AR Lens及香港01 App四大平台，將送上7,100份現金券，讓顧客盡情購物！

顧客須預先下載S⁺ REWARDS手機應用程式並登記成為會員，於上述4大平台換領「優惠券」，並於信和集團七大商場禮賓處出示有效「優惠券」，即可換領HK$20 S現金券一張，於逾400間認受商戶消費滿HK$200即減HK$20。

免費泊車一小時

凡身份證號碼中包含「7」、「1」、「2」或「8」其中任何一個數字的市民，即可於指定信和集團旗下商場（包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、朗壹廣場、中港城、黃金海岸商場及藍灣廣場）享受免費泊車一小時的優惠，無需任何附加條件。入車時間及換領地點詳情，可參閱各商場之網頁。

免費派發28,000杯雪糕及爆谷

市民只需於7月1日中午12時至下午4 時到逹以下信和集團商場 （屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、朗壹廣場）及利東街，即可領取雪糕及爆谷與可愛的熊貓造型氣球，禮品數量有限，先到先得。更多活動詳情，請留意信和集團官方網站及社交媒體平台。

黃金海岸商場一連四日舉辦市集

6月28日至7月1日，屯門黃金海岸商場將舉辦「消暑夏日海風市集」，匯聚多個特色攤檔，售賣雪糕、甜品、消暑特飲及手作精品，讓你一邊逛市集，一邊享受海風。

消暑夏日海風市集

日期：2025年6月28 – 7月1日

時間：12:00nn – 8:00pm

地點：黄金海岸商場地下中庭及海濱長廊

屯門市廣場 ASICS「跑之研究所」有賞活動

「跑之研究所」6月28日至7月1日將會強勢登陸屯門市廣場，屆時現場將會展出超過30年GEL科技研發成果，並隆重推出全新皇牌穩定支撐型GEL-KAYANO 32跑鞋。活動期間，顧客可以參加大抽獎，有機會贏取GEL-KAYANO 32跑鞋及ASICS優惠券等豐富獎品。

此外，屯門市廣場聯同ASICS 舉辦跑步訓練班，參加者可試穿最新皇牌跑鞋GEL-KAYANO 32，並由星級教練徐弘泰帶領輕鬆暢跑屯門，而每位參加者更可獲贈ASICS T-Shirt 一件！

荃新天地消費$71送電影禮券2張

於7月1日至3日期間，S+ REWARDS會員於荃新天地商戶即日以電子貨幣單一消費滿HK$71或以上，即可免費換領荃新天地英皇戲院電影禮券兩張！

奧海城「GUNDAM CARD GAME」預熱活動

全新卡牌遊戲GUNDAM CARD GAME 即將於7月中旬正式登場，奧海城由6月27日至7月1日將率先舉辦預熱活動，包括GUNDAM CARD GAME牌組體驗、GUNDAM ASSEMBLE 塗裝體驗及高達模型教室，參加者完成體驗後，可以獲得紀念品一份。而透過S⁺ REWARDS手機應用程式換領指定活動名額的參加者，更可獲得獨家額外活動限定卡。