港股券商走強，國泰君安(01788)大漲超198%。

弘業期貨(03678)漲超33%，申萬宏源(06806)漲超14%，招商證券(06099)漲超13%，中信證券(06030)漲超9%，中金公司(03908)漲超8%。

「金融界」報道，6月24日，國泰海通集團下屬公司國泰君安正式獲香港證監會批准，將現有證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務，以及在提供虛擬資產交易服務的基礎上提供意見。此次牌照升級後，客戶將可在國泰君安平台直接交易加密貨幣（如比特幣、以太幣等）、穩定幣（如泰達幣等）等虛擬資產。

至此，國泰君安成為首家可提供全方位虛擬資產相關交易服務的香港中資券商，服務覆蓋提供虛擬資產交易服務、在虛擬資產交易服務過程中提供意見，以及發行、分銷包括場外衍生品在內的虛擬資產相關產品。這一突破意味著國泰君安的客戶不久將能通過其平台，直接交易包括比特幣(BTC)、以太坊(ETH)等主流加密貨幣，以及泰達幣(USDT)等穩定幣在內的多種虛擬資產。

以後投資者不要再以為中資券商股只是經紀這麼簡單了。

中國人民銀行等六部門聯合印發《關於金融支持提振和擴大消費的指導意見》。其中指出，加大債券市場融資支持力度，支持符合條件的文化、旅遊、教育等服務消費領域企業發行債券；圍繞文化旅遊、體育、娛樂、教育培訓、居住服務等領域創新融資模式。

港股中國金融租賃(02312)復牌一度高開超640%，收市仍漲234%。消息面上，中國金融租賃發布公告稱，原股東林樹松及首都創投完成向美圖(01357)創始人蔡文勝轉讓1.21億股。因此，蔡文勝須按例提出強制性全面要約，每股現金0.38元，較停牌前收報溢價13.43%，涉資約8574萬元。

中信證券認為，中國科技資產仍處於價值重估的早期，長期向上的產業趨勢並未發生變化，而優質企業赴港上市料將進一步提升港股在全球主要市場中的吸引力。港股股權融資潮通常發生在流動性充裕、估值相對較高的時期。往後看，在港股交投仍處高位、關稅衝突緩和、AI動能持續的背景下，儘管外資或階段性受外部風險擾動的影響，但預計南向資金在下半年仍將持續增配港股市場。在政策催化背景下，外儲或也成為港股重要的增量資金來源之一。

個股僅約35%跑贏指數

中金公司認為，上半年，港股市場顯著跑贏A股，全球表現居前，展現出韌性。但問題在於反彈呈現「脈衝式衝高回落」，且上漲高度集中，僅約35%的個股跑贏指數。中金認為，考慮到近期市場再度顯露疲態，下半年港股市場將面臨過剩流動性的和有限回報的「資產荒」局面。預計整體指數將維持區間震盪，結構性行情仍是主線。

國金證券指出，今年港股整體表現突出，各種板塊、概念層出不窮，底層邏輯來自於便宜資產的長期低估，大量內地優質資產在港IPO，提升了港股的資產質量，吸引了全球流動資金的關注、加持。另外，去美元化的全球投資策略和美國降息預期對港股的流動性利好。據此對港股的未來趨勢持續樂觀。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）