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26/06/2025

最強星二代：陳奕迅女兒康堤加入樂壇 獲父親加持做新歌監製 鄭欣宜「復出」將在內地演出

#影視娛樂 #星二代 #鄭欣宜 #娛樂新聞 #陳奕迅 #鄭少秋 #康堤 #沈殿霞
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Text: wong lin lin rachel

　　很多藝人的子女，也遺傳了父母的良好基因，有外表也有才華，不少「星二代」長大後更加入娛樂圈。陳奕迅與徐濠縈的女兒康堤，得父親及不少藝人加持強勢加入香港樂壇，其創作歌曲今日正式面世。而神隱多時的鄭欣宜，被傳未婚秘密產子、或情緒出問題休息，但通通都不是，她正式回歸，還會去內地參加節目。

 

 

　　陳奕迅20歲女兒陳康堤（Constance）正式加入樂壇，加盟華納唱片公司，今日（26日）其首支個人英文單曲《doll》正式推出。遺傳了父親的靚聲，絕對唱出自己的風格。她還與音樂人 Ernest Choi 共同創作，包辦曲、詞部分，至於陳奕迅更為女兒擔任監製。

 

 

　　日前，華納在社交平台宣布消息時，陳奕迅留言，「Soooooo happy and sooooo pride of you, my dearest dorda. Have fun please」。以前康堤不時為父親「客串」，她當日低調地為陳奕迅的歌曲《盲婚啞嫁》獻唱，只是MV片末的字幕，「Backing Vocal」一欄寫著陳奕迅／BAO。

 

 

　　其實康堤還是小時候時，已經做過陳奕迅唱片封套女主角，另外康堤曾為父親的《Baby Song》負責彈鋼琴，兩父女當然是最佳拍檔。

 

　　另一位星二代鄭欣宜，2023年舉行3場《Believe Us 鄭欣宜演唱會》後，便一直神隱並未再有工作，只是間中被人在街上「野生捕獲」，當時有不少傳聞，有指她曾患抑鬱症；又傳她在加拿大秘密產子；而早前傳她約滿寰亞唱片，過檔加盟環球唱片做一姐。

 

 

　　消息未得到證實，但鄭欣宜確定回歸並即將會去內地演出。內地音樂綜藝節目《歌手2025》，在社交平台出帖文宣布她成為節目第七期補位歌手，並形容她的歌聲是「歲月釀造的蜜糖，帶著治癒的甜與成長的收穫，歡迎補位歌手。」她將會在本周五便會在節目中亮相。其男性友人，貼出她的照片還鼓勵她返回自己皇后的寶座。

 

 

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