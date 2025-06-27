「金融界」6月26日消息，港股恒生指數收市跌0.6%，報24325點；恒生科技指數跌0.3%，報5345點；國企指數跌0.6%，報8803點；紅籌指數跌0.5%，報4127點。

大型科技股中，阿里巴巴(09988)跌2.9%，騰訊控股(00700)漲0.1%，京東集團(09618)漲0.2%，小米集團(01810)漲0.4%，網易(09999)跌0.2%，美團(03690)跌1.4%，快手(01024)漲3.3%，嗶哩嗶哩(09626)漲2%。

熱點個股方面，香港中旅(00308)漲86%，勝利證券(08540)漲44.9%。國泰君安(01788)回吐4.3%。

港元觸發弱方兌換保證

6月26日港元在紐約交易時段觸發聯繫匯率機制下7.85港元兌1美元的「弱方兌換保證」。香港金管局表示，已按銀行要求向市場沽出美元、買入總值94.2億的港元。銀行體系總結餘今天（27日）減少至1641億港元。上一次觸發「弱方兌換保證」是2023年5月。

香港金管局總裁余偉文稱，今年5月初港元數度觸發「強方兌換保證」，共計流入1294億元。港元市場資金充裕，令港息下調，港美息差擴寬，引發買美元沽港元的套息交易，令港元匯率轉弱，加上上市公司派息高峰期接近尾聲、非本地公司將招股或發債所得的港元資金兌換回籠，以及半年結相關的港元資金需求已大致完成籌措，市場對港元需求有所減少，多重因素結合引致港匯觸發「弱方兌換保證」，這是聯繫匯率制度設計和正常操作的一部分。

多家香港本地券商升級

據媒體報道稱，直接參與虛擬資產牌照申請和系統對接事宜的業內人士透露，多家香港本地券商（如勝利證券、艾德證券等）已完成第1號牌升級，國泰君安並非唯一一家申請牌照的中資券商，未來或有更多機構入局。券商主要開展的是「分銷」性質的交易服務，而非自營交易所運營。

具體而言，其模式是在持牌交易所內設立綜合帳戶(Omnibus Account)，通過接入交易系統，為客戶提供BTC、ETH等主流合規幣種的買賣管道，不涉及高風險山寨幣或空氣幣。目前，上述多家本地券商已開展同類分銷服務，其在客戶盡調(KYC)、適當性管理與投資者教育等合規要求上與國泰君安基本一致，且均禁止中國內地居民參與交易。

大行觀點：

中國銀河：總體上，2025年下半年港股有望震盪上行。盈利增速方面，有效需求不足和通脹水平較低依然是下半年面臨的現實問題，但在一籃子存量和增量政策的支持下，港股盈利有望繼續保持增長。

中信證券：由於外賣補貼退坡預期、部分公司解禁期將至，茶飲板塊主要上市公司股價較6月初平均回調約15%至20%，但行業邏輯並未發生根本改變，2024年下半年以來茶飲行業競爭格局優化、價格戰趨緩，頭部品牌持續攫取份額，且行業產品創新、人群破圈的背景下料全年景氣有望延續，龍頭企業能夠享受行業的長周期增長紅利。當前時點板塊歷經回調後，估值趨於合理水位，建議重視茶飲的再配置窗口期。

民生證券：教育行業迎來政策邊際改善、行業供給出清、行業需求釋放的「三維共振」，估值優勢日益顯著。同時，教育行業是AI重要應用場景，AI+教育崛起有望提升行業估值空間。華福證券指出，高考適齡人口提升，競爭壓力短期難降，培訓需求剛性；普通高校畢業生人數持續提升，就業關注度提升，關注職業技能培訓和公考標的。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）