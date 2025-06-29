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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

29/06/2025

《國安法》能否令香港成為「東方瑞士」？

#英倫歲月 #政情 #國安法 #跨境資產管理中心 #東方瑞士 #穩定幣投資概念
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者，90年代曾長駐倫敦，親身採訪工黨執政、香港政權交接、倫敦金融城在亞洲金融風暴期間動態、歐元誕生等一系列重大新聞。

    英倫歲月

    隔周日更新

　　本欄上文講到在香港政權交接儀式前不到三個月，英國舉行大選，料將誕生工黨政府，接下來準備討論工黨與美國民主黨在是次競選中的合作。

　　不過，鑑於香港特區政府和金融界近期出現了一些值得關注的話題，作為一名在1998年亞洲金融風暴期間，頻密採訪過倫敦金融城，見證過香港回歸後一步步確立其新的歷史定位與角色的記者，我想利用此欄討論一下這些話題。

　　其中最為引起筆者注意的，是財爺陳茂波在周日（22日）表示，有信心香港在3年內超越瑞士，成為全球第一跨境資產管理中心。這個目標之所以引起筆者關注，是當年在倫敦見證香港回歸的最後交接安排時，我也常常四處提出這樣一個願望 - 回歸後的香港應爭當「東方的瑞士」。

超越瑞士與迎戰穩定幣

　　另外一個引起注意的問題，是所謂的「穩定幣投資概念」正在香港「炒起」。於是，在連加密幣對金融市場未來影響，包括對傳統銀行業造成何種影響都尚未確定之時，本港的金融業界已經開始接獲「穩定幣」潛在投資者的頻密諮詢了。

　　與此同時，香港還迎來了《國安法》實施5周年。圍繞著《國安法》的各種學習和討論，似乎還存在一個說得不夠清楚的問題：香港實施《國安法》、在金融服務業力爭超越瑞士，或是籌備「穩定幣投資概念」等連串事件之間，存在何種依存關係？說得直白一點，就是《國安法》如何捍衛香港作為中國最主要的國際金融中心和自由港地位？

　　如果這個問題能說清楚，香港社會內部，以及國際社會對《國安法》的一些疑問，在很大程度上都會得到圓滿解答。換一個角度來說，《國安法》觸及的安全概念應該是立體的，不僅包括政治，也還包括經濟和社會民生等領域的綜合安全。

 

香港向來是在風雨中找尋自身的新定位（美聯社）

 

香港從來都是在危機中成長

　　在討論這個問題之前，有必要首先指出，香港在1997年前後作為國際金融中心地位的作用，是在一場又一場的風波和危機中逐漸發展和確立下來的。尤其是在香港回歸後不久，就爆發了亞洲金融風暴。剛剛成立的特區政府不僅在中央支持下，擊退了金融大鱷索羅斯的狙擊，而且還確定了回歸後香港在中國金融體系中新的，且無可替代的重要作用。

　　意即，香港既是中國金融市場與西方接軌的橋樑，也是防範國際資本擾亂內地的前哨。香港的這個作用，對中國當時展開的加入世貿談判，起到了關鍵的支持作用。因為在當時，最為引發爭議的兩大問題，一是過度開放農業市場，會否削弱國內糧食供應的自給自足？二是過快開放國內金融市場，會否令金融業尚處於起步階段的中國，遭遇意想不到的市場波動？

　　猶記得，當時在上述兩大領域放還是不放的問題上，內地各方辯論非常激烈，甚至吵得面紅耳赤。而單就金融市場安全而言，回歸後的香港在既是東西方橋樑，又是前哨的角色上，很好地為內地金融安全提供了側衛。這足以證明，香港的國際金融中心和自由港地位，在中國和平崛起過程中是扮演了極其重要作用的，港人對此不應妄自菲薄。

金融中心和自由港作用無可替代

　　目前香港面對的首要挑戰是，隨著中國在加入世貿後國力不斷提升，美國開始視之為首要競爭對手，香港作為國際金融中心和自由港的地位再次遭到了挑戰。最為典型的事例是，特朗普班子的國務卿魯比奧甫上任就把矛頭指向香港，稱港資即是中資，兩者間沒有區別。

　　美國國會的各種涉港立法以及貿易制裁，說穿了就是要拿香港的國際金融中心和自由港地位來開刀，通過「挾持香港」來達到制約中國的目的，而中國則反過來力保香港的開放。就此角度而言，香港面對艱鉅而細緻的工作，作為金融體系的前哨，她既要防範各種破壞性的外力滲透，但同時也要致力維持東西方之間的橋樑作用。

　　因此，理解好前哨和橋樑的辨證關係，香港才能更好地發揮其獨特作用。一個小小的總結是，過去香港的國際金融中心和自由港地位，在很大程度上有賴於西方的「認可」，但隨著東西方實力對比的變化，這個地位要靠自己來維護了，這就是《國安法》可以發揮更重要作用的區域。事實上，香港要維持這個地位，單憑《國安法》甚至也還是不夠的，而更需要中國綜合國力的支持。

為甚麼香港有條件超越瑞士？

　　從這個角度我們可以討論一下，為甚麼香港有條件超越瑞士？原因之一是瑞士由於無法抗衡外力干預，其「避稅天堂」和「金融中立國」地位已經被動搖。在2022年俄烏戰爭爆發，她在美國和歐盟壓力下，放開了銀行保密制度，交出了俄羅斯政府及寡頭帳戶，甚至扣押遊艇、房產等實體資產，以配合對俄制裁。

　　到了次年1月，瑞士聯邦稅務局(FTA)又向美國國稅局(IRS)，自動移交了瑞士銀行的美國客戶數據，涉及數千家銀行和保險公司。瑞士官方甚至在公告中表示，此舉是「受到國際壓力，尤其是美方要求。」自此，瑞士銀行管理的跨境資產便急速外流。

　　在東亞，新加坡是瑞士外流跨境資產的一個主要接盤手。但新加坡與瑞士面對同樣處境，對潛在的外力干預缺乏足夠抵禦能力，而且缺乏香港所擁有的大灣區腹地作依托。

　　目前，俄烏戰爭未了，中東爆發連場戰亂，特朗普政府又倡導美國優先，在全球「吸血」，跨境資產的避險需求看來有增無減。縱觀全球各地主要的國際金融中心，如果只有香港既能維護清晰的金融及自由港規則，又有足夠的實力抵抗外力干預，力保客戶資產安全，香港便完全有條件為全球避險資金提供最可靠的「保險箱」。

 

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