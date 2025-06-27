Netflix《魷魚遊戲3》上架同步挑戰《Kpop 獵魔女團》排行榜冠軍之位｜Disney+7月新片推介

Netflix上架節目最新排行榜，由朴寶英一人分飾兩角的韓劇《未知的首爾》成為「本日香港十大節目」首位、而一星期前上架的《Kpop 獵魔女團》站穩「本日香港十大電影」冠軍。兩套韓國作品走勢強勁，而全球熱捧的《魷魚遊戲3》已正式上架，競爭將會相當激烈。與此同時，不經不覺快要踏入7月，最新片單已公布。趁住月初有回歸假期，留港消費後，夜晚在家煲劇。

動畫電影《Kpop 獵魔女團》自播出以來大受歡迎，根據排名統計網站 FlixPatrol 的調查，這套電影穩踞Netflix全球電影類別收視榜首，紅遍全球，在韓國、美國、台灣、泰國、菲律賓、新加坡、葡萄牙等地。來到這個星期《魷魚遊戲3》今日播出，相信排行榜競爭激烈，引起大家關注邊套能成為王者冠軍。

《魷魚遊戲3》上集埋藏的伏線，今次將會完全大公開。繼最初發放首條宣傳片，主角成奇勳（李政宰 飾）的出場，竟然躺在黑色棺材之中，已相當引人入勝。而近日播出的終極宣傳片也相當緊張，一班主要的倖存玩家及演員：李炳憲、任時完、曹柔理、朴珪瑛和魏嘏雋等再玩遊戲，觀眾也想知主角成奇勳能否憑一己之力終止這個殘忍的遊戲。

而來到7月的節目，也有不少令人期待作品，日本《玻璃之心》由宮崎悠飾演主角，懷抱理想的大學生鼓手西條朱音，他被突然除名，幸好人生有轉機且得到優秀音樂家藤谷直季（佐藤健飾）的賞識，並受邀加入他的新團，爆發追夢之路。

另外，曾在《魷魚遊戲2》出現的韓國男演員姜河娜主演的《牆外之音》，飾演30多歲的職業人士，為追求買樓置業夢想而傾家蕩產，甚至賣掉母親的農場，但新單位卻發現牆外經常傳來詭異噪音，惡鄰居如影隨形，令人不安的秘密潛伏其中。

在Disney+串流平台，原創得獎劇集《賭命為王》，由導演姜侖成執導、全新尋寶犯罪韓劇《下流大盜》7月16日上架，見證一群非常「黑仔」的機會主義者為求致富不惜一切投身大海尋找寶藏！

劇集背景設定於1970年代的韓國，吳寛石 （柳承龍 飾） 與吳熙東 （梁世宗 飾） 兩叔侄一生也在追求致富的捷徑，得知於韓國海岸外發現了古代沉船寶藏後，二人決定投身這場「尋寶競賽」之中。然而，得知傳言的競爭者滿布天下，叔侄二人為要打破「黑仔」命運成功搶先一步而花盡心思，同時最後兩叔侄在利益上發生衝突。

Netflix 7月電影：

7月1日

《推拿》

《想飛》

《宮鎖沉香》

《竊聽風雲》

《本日公休》

《七月與安生》

《我的婆婆怎麼把OO搞丟了!》

《名偵探柯南：黑鐵的魚影》

7月2日

《大白鯊》

《不死軍團2》

《人肉搜索2：失蹤搜救2》

7月3日

《神鬼傳奇》

7月4日

《E E.T.外星人》

7月9日

《屍殺泰拳》

7月11日

《梅迪亞度假婚禮團》

7 月14日

《WWE Evolution ：2025》直播

7月25日

《高爾夫球也瘋狂2》

7月29日

《杜立德》

Netflix 7月劇集：

7月1日

《航海王：Silver Mine!》

《小林家的龍女僕》 第2季

7月3日

《睡魔》第2季第1部

7月4日

《徹夜之歌》第2季

《膽大黨》第2季

7月6日

《光逝去的夏天》

7月8日

《母胎單身戀愛大作戰》

7月9日

《最強盲選樂團》

7月10日

《真愛太用力》

《利維坦號戰記》

7月12日

《化外之醫》

7月13日

《薰香花朵凜然綻放》

7月14日

《坂本日常》第1季第2部

7月15日

《七龍珠Z》

7月17日

《荒境境狂途》

7月18日

《有利的詐欺!》

7月20日

《WIND BREAKER ：防風少年》第2季

7月24日

《點曲成金：王牌創作人幕後直擊》

《睡魔》第2季第2部

《美樂蒂&酷洛米》

7月25日

《槍口彼端》

《第19號病歷表》

7月31日

《玻璃之心》

《歡迎來到蕾安家》

《睡魔：第2季特別篇》

Disney+ 7月最新上線作品：

7月1日 《38師機動隊》Squad 38 （韓劇）

7月2日 《米奇歡樂屋》第3季 Mickey Mouse Funhouse Season 3 （迪士尼）

《膽大黨》第1季 DAN DA DAN Season 1 （日本動畫）

7月4日 《膽大黨》第2季 DAN DA DAN Season 2 （日本動畫）

《戴假髮的人》The Wig （華語電影）

7月5日 《瑞草洞》Law and The City （韓劇）

7月6日 《攝影師伯蒂與鯊魚零距離》Sharks Up Close with Bertie Gregory （國家地理）

7月9日 《黑道教父》第4季 Godfather of Harlem Season 4 （美劇）

7月11日《殭屍高校生4：吸血鬼的黎明》ZOMBIES 4：Dawn of the Vampires （美劇）

《電影《大白鯊》50週年：終極內幕》Jaws @ 50：The Definitive Inside Story （國家地理）

7月16日《下流大盜》Low Life （韓劇）

《BULLET／BULLET》（日本動畫）

《變形金剛》Transformers （電影）

《變形金剛：狂派再起》Transformers：Revenge of the Fallen （電影）

《變形金剛：黑月降臨》Transformers：Dark of the Moon （電影）

《變形金剛：殲滅世紀》Transformers：Age of Extinction （電影）

《變形金剛：終極戰士》Transformers：The Last Knight （電影）

《大黃蜂》Bumblebee （電影）

7月18日《薩娜加格：務實制勝》Zarna Garg: Practical People Win （棟篤笑）

7月19日《怪獸8號》第2季 Kaiju No.8 Season 2 （日本動畫）

7月22日《米奇妙妙屋+》Mickey Mouse Clubhouse+ （迪士尼）

7月23日《小松鼠的歡樂生活》第2季 Kiff Season 2 （迪士尼）

《攜夢的少年》Washington Black （美劇）

7月28日《颶風卡崔娜：隱藏的傷痕》Hurricane Katrina: Race Against Time （國家地理）