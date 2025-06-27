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27/06/2025

一田雪糕甜點祭：三大品牌優惠，花斑茶社新雪糕獨家發售，金會員賺6倍積分

#Dreyer’s #花斑茶社 #Mövenpick #Haagen-Dazs #Hot Deals #雪條 #著數優惠 #一田 #雪糕 #美食優惠 #超市
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Text: Cuppy Sung Photo: 一田

　　夏日熱辣辣，梗係要食雪糕來消暑啦！一田雪糕甜點祭開鑼，即日起至7月21日，三大雪糕品牌Häagen-Dazs、MÖVENPICK及Dreyer’s齊推勁chill優惠，當然唔少得仲有海外各地嘅人氣冰品甜點啦！一田更引入城中熱話嘅「花斑茶社」雪糕以及其他本地雪糕牌子，在這個夏日盡嘆冰品滋味！推廣期間，一田金會員凡購買指定冰品商品，更可賺6倍積分，愛吃雪糕的朋友切勿錯過！

 

 

三大雪糕品牌 夏日優惠推介

 

　　Häagen-Dazs、MÖVENPICK及Dreyer’s帶來多款組合優惠，其中包括最受港人歡迎的日本版限定口味、折上折優惠、加購優惠等等，購買Häagen-Dazs產品滿$360更會送Haagen-Dazs門市禮券總值$290！勁抵！

 

Häagen-Dazs迷你雪糕杯及脆皮批 (60-110毫升)

(原價：$32-$39/1件) 特價：$279/12件 + 送指定口味迷你雪糕杯5杯及冰袋1個

 

Häagen-Dazs日本版雪糕迷你杯/雪糕三文治/雪糕批/脆皮批 (60-110毫升)

(原價：$32-$39/1件) 特價：$188/任選8件 + 送指定口味迷你雪糕杯2杯及冰袋1個

 

Mövenpick家庭裝雪糕 (各款；藍莓芝士蛋糕味除外) (450-500毫升)

(原價：$73/1件) 特價：$199/3件 + 送指定家庭裝雪糕(500毫升)1杯及冰袋1個

 

Dreyer's家庭裝雪糕(各款) (750毫升)

(原價：$55/1件) 特價：$39/1件，買3件，送指定扭紋脆筒3支及冰袋1個

 

- 以上優惠贈品只限有推廣員在場時段適用

 

花斑茶社雪糕一田獨家發售 本地雪糕品牌優惠

 

　　香港人氣手搖飲品品牌「花斑茶社」近期推出全新雪糕口味，成為了網民熱話。「花斑茶社」的意式雪糕現正由一田獨家發售，想試「花斑茶社」雪糕要把握機會！除此之外，其他本地品牌亦推出激抵優惠。

 

花班茶社意式雪糕（新登場、一田獨家）四季春/大薰花綠茶/阿薩姆紅茶 (100毫升)

(原價：$32/1杯) 特價：$28/1杯

 

維記雪米糍(各款) (2粒裝)

(原價：$12/1件) 特價: $38/ 5件

 

 

亞洲風味冰點 嘆盡世界滋味

 

　　一田亦為各位雪糕控搜羅了海外各地例如星、日、韓等多款不同冰點美食，讓你即使身在香港亦能用最抵優惠價，享受和體驗世界不同冰點滋味！

 

韓國BINGGRAE雪糕家庭裝 (密瓜/士多啤梨/椰子/芒果) (4支裝)

(原價：$39.9/件) 特價：$23/件

 

 

　　順帶一提，由即日起至7月21日，一田金會員凡購買指定冰品商品，更可賺6倍積分，趁這個機會快些入手雪糕冰品消暑啦！

 

 

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