Robotaxi啟航！Tesla正面硬撼Google Waymo，兩大陣營自駕技術、商業策略完全解密！

你準備好坐上沒有司機的自動駕駛的士嗎？特斯拉（Tesla）旗下「Robotaxi」首度公開試營運，正式向自駕的士龍頭Google Waymo發起挑戰。此舉不僅是無人駕駛技術發展的重要里程碑，更預示著智慧出行新時代的來臨。究竟Robotaxi的自駕技術有何獨到之處？它又是否有足夠實力挑戰Waymo？

Read More

Tesla RoboTaxi計劃始動！Cybercab、Robovan勾勒自駕交通新模式，為何不被華爾街看好？

Waymo迎戰Tesla！自駕的士霸主之爭即將展開！特朗普上台會否影響RoboTaxi市場格局？

Robotaxi仍須配置安全駕駛員

2025年6月22日，Tesla Robotaxi終於在美國德州奧斯汀展開試乘服務。現階段試乘採用邀請制，唯有曾參加Tesla早期體驗計劃的用戶，包括投資者、網紅、以及忠實粉絲，才有機會率先體驗Robotaxi。

目前Robotaxi只屬小規模試營運，約有10至20輛安裝《Full Self-Driving （FSD） Unsupervised》自駕軟件的Model Y投入服務，行車範圍僅限奧斯汀南部約77平方公里的區域，營運時間為每天早上6點至午夜12點，如遇上惡劣天氣即會暫停服務。每趟行程不論距離遠近，一律收費4.2美元（約32.8港元）。

但叫人失望的是，Robotaxi仍未達到完全無人駕駛的境界。雖然車廂主駕駛座沒有司機，但副駕座位卻有一位安全駕駛員，一旦發生緊急狀況，便會出手刹停車輛。另一個失分之處是，今次試營運的車輛只是普通的Model Y，而不是專為自駕的士設計的Cybercab。

Tesla表示，希望在數月內將車隊擴展至1,000輛，到2026年Cybercab面世後，預計車隊規模可以擴編至35,000輛，但按照Tesla執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）一貫的「走數」作風，Robotaxi是否可以在這麼短時間迅速擴大車隊規模，確是不少人心目中的一大疑問。

Tesla執行長馬斯克強調，Robotaxi「是十年磨一劍的成果，AI晶片和軟件團隊完全由Tesla自主創建。」（圖片來源：翻攝Tesla官方YouTube影片）

Waymo商業化成熟度勝Tesla

相比起深耕無人的士已久的Google Waymo，Tesla明顯落後許多。Waymo現已在５個美國城市提供完全無人駕駛的商業化載客服務：三藩市、洛杉磯、鳳凰城的乘客可以使用Waymo App預約，奧斯汀、阿特蘭大的乘客則可以透過Waymo App叫車。

2023年8月，Waymo每周訂單量只有1萬左右；2024年5月攀升至5萬，同年8月倍增至10萬；及至2025年5月，Waymo每周訂單量已突破25萬大關，日均訂單量更逼近3萬。Waymo在洛杉磯的每英里車資為6美元（約46.8港元），比Uber收費低上10%，跟另一叫車平台Lyft的車費相若。數據分析機構Yipit的資料顯示，2024年底Waymo在三藩市的網約車市佔率已追上Lyft，達到22%，可見其商業化成熟程度遠勝Tesla Robotaxi。

技術方面，Tesla Robotaxi採用「AI+攝影鏡頭」的純視覺自駕方案。車身裝配8顆攝影鏡頭，監控四周路面狀況，然後將所拍路況影像交給端到端神經網絡系統進行分析，並作出即時駕駛判斷。由於其自駕系統的硬件架構較為單一，所以硬件成本也較低廉，僅需3至5萬美元（約23.4至39萬港元）。

目前Tesla自駕的士所用車輛是預載《FSD Unsupervised》自駕軟件的Model Y，未來主力則會是專為無人駕駛而設的Cybercab。（圖片來源：X.com@Tesla帳戶）

Waymo則使用多感測器融合自駕方案。車身裝設4組光學雷達（LiDAR）、6組雷達、以及13顆攝影鏡頭，再配合高精度地圖執行自駕操作。因其硬件架構較為複雜，故此其成本差不多是Robotaxi的4至5倍，高達15至20萬美元（約117至156萬港元）。

Tesla潛在擴張速度勝Waymo

現時Waymo自駕技術已達「Level 4」的高度自動化等級，意指自駕車可以應對大多數路況，行車期間不需人類駕駛員介入控制，但卻有其適用的場景和環境限制，例如特定城市區域或特定天氣條件。至於Tesla，則仍停留在「Level 2」的部分自動化等級，意指車輛可以執行基本駕駛任務如加速、減速、轉向，但仍需駕駛員全程監控，並在必要時介入控制車輛。因此，Waymo技術成熟程度也在Tesla Robotaxi之上。

然而，當然不能忽視Robotaxi後來居上的潛力。特斯拉自駕軟件更新採用「Over The Air」（OTA）方式，可以透過互聯網遠端升級軟件，不但有助於快速優化自駕表現，還有利於大規模擴充車隊。理論上，任何一輛在馬路上的Tesla電動車，在升級《FSD》軟件後，即可加入Robotaxi車隊，讓閒置在泊位上的電動車，可以自動執行載客任務，替車主賺取被動收入。

至於Waymo，則採取漸進式擴張策略。每次進軍一個新的城市，都要事先繪製該城市的高精度地圖，並進行模擬行車驗證，確保自駕車可以按照地圖路徑安全行駛。雖然這樣做法較為穩陣，但卻使其擴張速度比Waymo慢得多。再者，全球行駛中的Tesla電動車，車身鏡頭拍攝的路況影像全都傳送給Tesla超級電腦，用於《FSD》訓練，迄今累積行駛數據達36億英里，規模遠超Waymo的2,200萬英里，因此Robotaxi車隊確是有迅速擴張的本錢。

踏入6月，Waymo不但宣布擴展洛杉磯的服務範圍，更與Uber合作在亞特蘭大推出自駕的士服務，可見Waymo也在積極加快擴展速度。（圖片來源：Waymo官網）

Tesla Robotaxi業務是一場豪賭

不過，Robotaxi試營運第一天就發生多宗違規事件。有乘客在社交平台Ｘ上傳影片，顯示Robotaxi越過雙黃線，駛進隔鄰行車道；又有YouTuber在試乘途中要求下車，但Robotaxi卻直接停在路中間，結果要遠端客服介入方能解決問題。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，現已介入調查，並要求Tesla就這違規事件影片提供資料。由此可見，Robotaxi如要擴展至其他城市，最大阻力將是監管審批的關卡。

其中一段在網上瘋傳的影片顯示，Robotaxi突然越過雙黃線，駛入隔鄰車道，引發後方車輛按喇叭示警。（圖片來源：X.com@RealDanODowd帳戶）

巴克萊銀行（Barclays）表示，Robotaxi試營運整體順利，有望為公司創造新的收入來源，可說是Tesla業務發展的重要里程碑。Robotaxi成敗關鍵將取決於服務範圍和車隊規模的擴展速度上：幾個月後，Tesla可以在幾多個城市投入服務？旗下車隊有多少輛Robotaxi？是否擁有可與Waymo匹敵的服務規模？該行分析師丹·利維（Dan Levy）直言，Tesla要追上或者超越Waymo殊非易事，日後仍有大量工作要做。

在拓展新業務的同時，Tesla也要面對核心業務萎縮的困境。特斯拉2024年電動車收入年減8%，預計2025年或會再減10%，主要原因是中國和歐洲市場銷量暴跌。對Tesla來說，投資Robotaxi 無疑是一場高風險、高回報的豪賭：一旦成功的話，不僅可重振公司業績，更可以塑造自駕的士產業格局；但失敗的話，該公司卻可能會跌入萬劫不復的境地。