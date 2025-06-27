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27/06/2025

零息債券也會有人買？

#理財 #基金債券攻略 #零息債券 #特朗普
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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上次我藉美國總統特朗普打算發行100年期的零息債券，和大家介紹了債券的分類方法。

 

　　當中以票面息率劃分的話，就有定息債券、浮息債券和零息債券三種。對於部分讀者來說，「零息債券」這個詞實在有點匪夷所思，因為提到買債券，當然是想收取比銀行存款更高的息率，怎會有人連利息都不收呢？那麼，投資者可以怎樣賺錢？

 

　　但現實上，這類債券確實是存在的，而且也有一定市場，因為無論從發行者或投資者來說，都有一定吸引力。

 

　　坊間常說的「大耳窿」借錢操作，即「9出13歸」，其實和零息債券有點相似。大耳窿借錢給債仔，除了要收利息之外，實際上，假設他借你10元，他只給你9元，到期時你要還13元，這就是所謂的「9出13歸」。

 

　　當然，零息債券的操作沒有這麼狠，好大可能是「6出10歸」，而且，期間不收利息。即是原則上我借10元給你，實際上我只給你6元，但到期時你要還我10元。

 

　　這個其實也有點像投資，即是投資6元，但到期時取回10元，只是期間沒有任何回報。那麼，實際是否划算，就要看折扣多少，以及年期多長了！

 

　　我舉個例，如果我借你10元，但我實付6元，10年後你要還我10元，折算出來的IRR（年回報）就是5.24厘！這個息率比現時的美國10年期長債息率大約4.2厘還要高，我相信會有投資者感興趣的。

 

　　但如果年期是20年的話，折算的IRR就大幅降至2.59厘了。又或者，如果年期仍然是10年，但折讓只有兩成，即是我借8元給你，10年後你還我10元，折算的IRR也只有2.26厘，兩者都不吸引呢！

 

　　明白了零息債券的操作之後，大家可能想象到，對發行人來說，他們不用負擔期間的利息支出，也是不錯的財務安排。只不過，他收到的款項會較他發行付息債券為少。當然，他也可以加大發行規模，以滿足集資需要，只要市場能夠承受便可以。

 

　　而對於債券投資者來說，如果我不需要定期的現金流，但年回報比起買其他付息債券更高的話，也是何樂而不為的事呢！

 

　　當然，現實上，債券市場的主流仍然是付息的債券，因為想定期收取現金流的投資者仍然佔大多數。

 

有傳特朗普擬發行100年期的零息債券 (AP)

 

　　回說傳聞特朗普計劃發行100年期的零息債券，我相信，這可能是誤傳，或用他的說法，這應該是「假新聞」！因為這樣做就等於變相「賴債」，原因是，即使折讓九成，即是借10元，100年後到期時還100元，IRR也只有2.33厘，完全欠缺吸引力，而且風險極大。

 

　　但特朗普想把所有付息債券變成零息債券，又確實有很大誘因，因為這就可以甩掉數以億元計的每年利息支出。但同樣地，正常情況下，我相信，沒有人會願意由可收息的債券，轉換成零息債券的。

 

　　當然，特朗普可以考慮新發行全新的零息債券，集資用來支付美國約36萬億美元付息債券的利息，但到底有多少投資者願意買，那就真是天曉得了！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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