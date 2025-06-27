啟德AIRSIDE《侏羅紀世界：重生》3.5米泰坦巨龍打卡場景，互動裝置及期間限定店

7月1日有咩好戲睇？相信恐龍fans已經揀定《侏羅紀世界：重生》，準備入場經歷刺激之旅。睇完戲不妨到AIRSIDE與《侏羅紀世界：重生》當中三大重要場景打卡，三大巨龍坐鎮包括高達3.5米的泰坦巨龍，fans更可憑戲飛參加工作坊，以及於期間限定店購買一系列主題商品。

與3.5米泰坦巨龍打卡

6月27日至7月27日AIRSIDE二樓中庭舉行「《侏羅紀世界：重生》地球極危禁地」，三大互動場景由踏上木吊橋開始，穿過茂密的樹林，與高達3.5米的泰坦巨龍拍照，來到第二關卡水中蟄伏棘龍向你張牙舞爪，小心！抬頭望有風神翼龍鎮守巢穴，保護恐龍蛋，現場更不時傳來恐龍叫聲，令人更加投入沉浸式恐龍世界。

憑戲飛免費換領工作坊名額

NF Touch會員於7月5及6日，憑MCL AIRSIDE《侏羅紀世界：重生》電影門票，可於二樓中庭免費換領《侏羅紀世界：重生》工作坊名額。粉絲們切勿錯過期間限定工作坊，親手把心儀的恐龍角色印上木雕上，把紀念品帶回家吧！名額有限，先到先得。

《侏羅紀世界：重生》工作坊

日期：2025年7月5日至7月6日

時間：下午2時至5時

地點：AIRSIDE 2樓中庭

期間限定店

場內更特設《侏羅紀世界》 x 玩具"反"斗城快閃店，發售超過40款《侏羅紀世界》玩具，包括全新登場且玩具"反"斗城獨家首發的侏羅紀暴龍，小朋友可喚醒孵化中的恐龍，透過餵食與它互動。還有玩具"反"斗城獨家發售的精選產品互動鷹角龍。

侏羅紀世界電影系列 - 互動鷹角龍$449

侏羅紀世界 - 侏羅紀暴龍$499.9

此龍具有尾巴啟動的「保護」動作模式，並隨時準備咀嚼甘草零食，小朋友與它接觸亦有互動反應，是孩子們的絕佳玩伴！連同店內其他精美《侏羅紀世界》玩具，肯定令粉絲樂而忘返。

AIRSIDE ｘ 環球影業 聯手特別呈獻「《侏羅紀世界：重生》地球極危禁地」

日期：2025年6月27日至7月27日

時間：上午10時至晚上10時

地點：AIRSIDE 2樓中庭

《侏羅紀世界：重生》x 玩具"反"斗城快閃店

日期：2025年6月28日至7月27日

時間：星期一至五：中午12時至晚上8時30分、星期六、日及公眾假期：上午11時30分至晚上9時

地點：AIRSIDE 2樓222號舖