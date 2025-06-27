  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

27/06/2025

啟德AIRSIDE《侏羅紀世界：重生》3.5米泰坦巨龍打卡場景，互動裝置及期間限定店

#期間限定店 #香港好去處 #啟德 #商場 #打卡 #侏羅紀世界：重生 #恐龍
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: AIRSIDE、Eunice Chow

　　7月1日有咩好戲睇？相信恐龍fans已經揀定《侏羅紀世界：重生》，準備入場經歷刺激之旅。睇完戲不妨到AIRSIDE與《侏羅紀世界：重生》當中三大重要場景打卡，三大巨龍坐鎮包括高達3.5米的泰坦巨龍，fans更可憑戲飛參加工作坊，以及於期間限定店購買一系列主題商品。

 

與3.5米泰坦巨龍打卡

 

　　6月27日至7月27日AIRSIDE二樓中庭舉行「《侏羅紀世界：重生》地球極危禁地」，三大互動場景由踏上木吊橋開始，穿過茂密的樹林，與高達3.5米的泰坦巨龍拍照，來到第二關卡水中蟄伏棘龍向你張牙舞爪，小心！抬頭望有風神翼龍鎮守巢穴，保護恐龍蛋，現場更不時傳來恐龍叫聲，令人更加投入沉浸式恐龍世界。

 

 

憑戲飛免費換領工作坊名額

 

　　NF Touch會員於7月5及6日，憑MCL AIRSIDE《侏羅紀世界：重生》電影門票，可於二樓中庭免費換領《侏羅紀世界：重生》工作坊名額。粉絲們切勿錯過期間限定工作坊，親手把心儀的恐龍角色印上木雕上，把紀念品帶回家吧！名額有限，先到先得。

 

 

《侏羅紀世界：重生》工作坊

日期：2025年7月5日至7月6日

時間：下午2時至5時

地點：AIRSIDE 2樓中庭

 

期間限定店

 

　　場內更特設《侏羅紀世界》 x  玩具"反"斗城快閃店，發售超過40款《侏羅紀世界》玩具，包括全新登場且玩具"反"斗城獨家首發的侏羅紀暴龍，小朋友可喚醒孵化中的恐龍，透過餵食與它互動。還有玩具"反"斗城獨家發售的精選產品互動鷹角龍。

 

侏羅紀世界電影系列 - 互動鷹角龍$449

 

侏羅紀世界 - 侏羅紀暴龍$499.9

 

 

　　此龍具有尾巴啟動的「保護」動作模式，並隨時準備咀嚼甘草零食，小朋友與它接觸亦有互動反應，是孩子們的絕佳玩伴！連同店內其他精美《侏羅紀世界》玩具，肯定令粉絲樂而忘返。

 

AIRSIDE ｘ 環球影業 聯手特別呈獻「《侏羅紀世界：重生》地球極危禁地」

日期：2025年6月27日至7月27日

時間：上午10時至晚上10時

地點：AIRSIDE 2樓中庭

 

《侏羅紀世界：重生》x 玩具"反"斗城快閃店

日期：2025年6月28日至7月27日

時間：星期一至五：中午12時至晚上8時30分、星期六、日及公眾假期：上午11時30分至晚上9時

地點：AIRSIDE 2樓222號舖

 

【你點睇？】美國空襲伊朗核設施，你認為會否引爆中東核衝突？► 立即投票

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#期間限定店 #香港好去處 #啟德 #商場 #打卡 #侏羅紀世界：重生 #恐龍
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普單方面宣稱，與中國簽署一項貿易協議

27/06/2025 09:19

關稅戰

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk