蔡瀾於25日離世，享年83歲 四大才子之一，社交平台發佈遺體已火化

83歲蔡瀾被封為香江四大才子之一，近日被傳身體欠佳，甚至有指他被送入醫院ICU（深切治療部）留醫觀察，隨後他的秘書回覆傳媒報平安，簡單交代「老毛病休息一下」。不過，今日傳來傷心的消息，蔡瀾已離世，終年83歲。蔡瀾的工作團隊，在其社交網頁公布死訊：

我們敬愛的蔡瀾先生於2025年6月25日（六月初一），在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。

遵從先生意願，為免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已火化。

在此感謝各位對蔡瀾先生的關懷。

香港四大才子，金庸、倪匡、黃霑以及蔡瀾相繼離世。蔡瀾當日經歷三位老朋友相繼離開自己，不勝唏噓，曾多次透露不時會懷念一班老友相聚的日子。蔡瀾近年屢傳身體不適，4月的時候，蔡瀾傳出病危，送並入醫院ICU留院觀察，後來他的秘書回應傳媒：「老毛病休息一下就好，沒大礙的不用擔心。」隨後，蔡瀾於自己的社交平台報平安：「謝謝大家關心，未至於病危，請不必擔心。一笑」。

以往，蔡瀾在報章上的專欄，逢星期一、三、五刊登，今早專欄如常在報紙上出現，並以「吃魚記憶」為題目。

出生於新加坡，曾在日本留學，最後決定在香港發展，展開了燦爛的一生，電影、寫作、主持電視節目、講飲講食都有自己的一番獨特看法。他有一兄一姊一弟，長兄蔡丹曾任宣傳及電影發行，姊姊蔡亮曾任南洋女中校長，弟弟蔡萱曾任新加坡電視台高級監製。

16歲時候在日本留學，修讀日本大學電影科編導系，更半工讀負責安排電影到日本拍外景工作，後來加入邵氏電影公司做駐日經理，專門購入日本電影到香港發行。1963年，22歲的他定居香港，擔任邵氏電影制作經理。首部負責影片作品係《飛天女郎》。

後來蔡瀾轉往嘉禾發展，老闆鄒文懷讓他率領成龍、洪金寶和編劇陳景生拍攝《快餐車》、《福星高照》同《龍兄虎弟》等電影作品。拍攝《重案組》時，因九龍城寨遷拆，蔡瀾向政府申請於現場擺放數十部攝影機，以大量炸藥邊炸邊拍。

蔡瀾更多次拍攝電視節目，除了有飲食節目之外，還跟老友黃霑、倪匡一起主持亞視清啖節目《今夜不設防》，三人邀請嘉賓到場傾心底話，周潤發、張國榮、張曼玉等明星也曾經在節目中訴心聲。

一直與時並進的蔡瀾，近年活躍於社交平台，而且不時做直播與網民對談，他曾經在直播中談論生死，他慨嘆謂：「要走的始終要走，在世的人要學會放手，你太掛念對方，如抓住對方靈魂，你不放手，對方就不會走，所以如果有親人好友離世，可以想念，但是不要過分，我覺得不要太過傷心。」

表現風流，但表明不會下流的蔡瀾，在妻子離世後，便把舊居裝修，再搬到尖沙咀某酒店服務式住宅居住。為了安享晚年，還聘請了8人團隊照顧起居日常，他笑言估計單單每月出糧至少50萬。不過他亦笑稱，妻子離世後他才可以這樣做，因為沒有太太想丈夫做「大花筒」。

蔡瀾的衣著亦很有個人風格，經常孭著黃色側孭袋，究其原因，原來跟佛教有關，他曾經接受訪問時表示：「我希望我是一個佛教徒，但是我的慾念太深，做不了佛教徒。所謂的慾，並不完全代表性慾，也包括了食慾、貪慾和人生的種種缺點。這些缺點或者也能說是本能吧。」而這個袋是由一位和尚送贈的。