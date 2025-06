職場英語 │ 破冰英文全攻略：加入新公司、商務飯局打開話題不尷尬

「Hi...I'm...John...」(然後空氣突然安靜)

這種尷尬場面,每個香港打工仔都經歷過吧?在職場上,無論是加入新公司還是參與商務飯局,「破冰」(Breaking the Ice)都是建立關係的關鍵第一步。一句得體的開場白,能讓對方留下良好印象,甚至為未來的合作鋪路。反之,若因緊張而沉默不語,或說出不恰當的話,可能會讓場面尷尬,影響專業形象。

其實ice-breaking根本不用太過複雜!本周,筆者直接教你「抄答案」,分享一系列的百搭句式,並涵蓋:

1. 新工入門:讓同事覺得你「好talk得」的開場白

2. 飯局救星:比問天氣更自然的話題

3. 客戶破冰:讓對方主動打開話匣子的魔法句子

情境一:新公司入職破冰

"Morning! I'm still learning the ropes here. Any unwritten rules I should know about?"

「早安!我還在熟悉環境,有甚麼潛規則需要知道的嗎?」

"The coffee machine seems like the social hub here. What's the best time to avoid the queue?"

「咖啡機似乎是這裏的社交中心,甚麼時間人比較少呢?」

"I noticed the team uses a lot of [專業術語]. Is there a glossary I can refer to?"

「我注意到團隊常用[專業術語],是否有參考詞彙表?」

"Who should I connect with if I have questions about [具體項目/系統]?"

「如果我有關於[具體項目/系統]的問題,應該找誰請教?」

情境二:商業午餐破冰

"I've been meaning to try this place. Any signature dishes you'd recommend?"

「一直想來這家餐廳,有甚麼招牌菜推薦嗎?」

2.

"Between meetings, do you have a go-to lunch spot around here?"

「在會議間隙,你通常會選擇附近的哪家用餐?」

"How do you usually spend your lunch break? Power nap or quick walk?"

「你通常如何利用午餐時間,小憩片刻還是散步放鬆?」

4.

"The portion sizes here are generous. Sharing might be a good idea?"

「這裏的分量很足,或許我們可以分享幾道菜?」

情境三:客戶初次會面破冰

"I saw your LinkedIn post about [行業趨勢] - that perspective was really insightful."

「我在LinkedIn上看到你關於[行業趨勢]的觀點,見解十分深刻。」

2.

"Your company's approach to [具體業務] is quite unique. How did that strategy evolve?"

「貴公司在[具體業務]上的做法很有特色,這個策略是如何形成的?」

"Before we dive in, may I ask how you prefer to structure these discussions?"

「在開始前,請問你希望如何安排這次討論的結構?」

4.

"I noticed on your Instagram you visited [地點]. Was it for business or pleasure?"

「看到你的Instagram上分享了[地點]之旅,是商務考察還是私人旅行?」

職場小智慧:

- 保持話題專業但不過於私人

- 觀察對方反應調整話題深度

- 避免詢問婚姻、收入等敏感問題

- 當對方表現猶豫時適時轉換話題

記住,「得體的破冰不在於問得多,而在於問得巧。」成功的商務交流不在於使用華麗詞藻,而在於展現真誠的興趣與專業的態度。這些句式可根據具體場合靈活調整,關鍵在於保持自然與適度的好奇心。 加油!