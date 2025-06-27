27/06/2025
職場英語 │ 破冰英文全攻略：加入新公司、商務飯局打開話題不尷尬
Zephyr Yeung
Zephyr Yeung
從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？
職場英語教室
逢周五更新
「Hi...I'm...John...」（然後空氣突然安靜）
這種尷尬場面，每個香港打工仔都經歷過吧？在職場上，無論是加入新公司還是參與商務飯局，「破冰」（Breaking the Ice）都是建立關係的關鍵第一步。一句得體的開場白，能讓對方留下良好印象，甚至為未來的合作鋪路。反之，若因緊張而沉默不語，或說出不恰當的話，可能會讓場面尷尬，影響專業形象。
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其實ice-breaking根本不用太過複雜！本周，筆者直接教你「抄答案」，分享一系列的百搭句式，並涵蓋：
1. 新工入門：讓同事覺得你「好talk得」的開場白
2. 飯局救星：比問天氣更自然的話題
3. 客戶破冰：讓對方主動打開話匣子的魔法句子
情境一：新公司入職破冰
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1.
"Morning! I'm still learning the ropes here. Any unwritten rules I should know about？"
「早安！我還在熟悉環境，有甚麼潛規則需要知道的嗎？」
2.
"The coffee machine seems like the social hub here. What's the best time to avoid the queue？"
「咖啡機似乎是這裏的社交中心，甚麼時間人比較少呢？」
3.
"I noticed the team uses a lot of [專業術語]. Is there a glossary I can refer to？"
「我注意到團隊常用[專業術語]，是否有參考詞彙表？」
4.
"Who should I connect with if I have questions about [具體項目／系統]？"
「如果我有關於[具體項目／系統]的問題，應該找誰請教？」
情境二：商業午餐破冰
1.
"I've been meaning to try this place. Any signature dishes you'd recommend？"
「一直想來這家餐廳，有甚麼招牌菜推薦嗎？」
2.
"Between meetings, do you have a go-to lunch spot around here？"
「在會議間隙，你通常會選擇附近的哪家用餐？」
3.
"How do you usually spend your lunch break? Power nap or quick walk？"
「你通常如何利用午餐時間，小憩片刻還是散步放鬆？」
4.
"The portion sizes here are generous. Sharing might be a good idea？"
「這裏的分量很足，或許我們可以分享幾道菜？」
情境三：客戶初次會面破冰
1.
"I saw your LinkedIn post about [行業趨勢] - that perspective was really insightful."
「我在LinkedIn上看到你關於[行業趨勢]的觀點，見解十分深刻。」
2.
"Your company's approach to [具體業務] is quite unique. How did that strategy evolve？"
「貴公司在[具體業務]上的做法很有特色，這個策略是如何形成的？」
3.
"Before we dive in, may I ask how you prefer to structure these discussions？"
「在開始前，請問你希望如何安排這次討論的結構？」
4.
"I noticed on your Instagram you visited [地點]. Was it for business or pleasure？"
「看到你的Instagram上分享了[地點]之旅，是商務考察還是私人旅行？」
職場小智慧：
- 保持話題專業但不過於私人
- 觀察對方反應調整話題深度
- 避免詢問婚姻、收入等敏感問題
- 當對方表現猶豫時適時轉換話題
記住，「得體的破冰不在於問得多，而在於問得巧。」成功的商務交流不在於使用華麗詞藻，而在於展現真誠的興趣與專業的態度。這些句式可根據具體場合靈活調整，關鍵在於保持自然與適度的好奇心。 加油！
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