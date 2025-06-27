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27/06/2025

祐生玉器老字號，曾不乏後生拜師學藝，面對巿場萎縮堅持不懈尋突破

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Text: Ian Ma Photo: 女

　　香港存在一些街道，專賣單一種類貨品，例如金魚街、波鞋街及玩具街。佐敦的玉器街亦屬其一，街道兩旁甚多玉器店舖，祐生玉器行是歷史最長的一間。祐生約於1950-60年代開業，其創辦人姓方，現傳至第二代。店舖運作模式方面，簡單來說，祐生購入玉石原料，交給師傅製造玉器，完成之後交付顧客。製作款式方面，可由祐生自行決定，或者按照客戶要求。有時顧客要求製作特定品種，倘若並非自聘師傅專精領域，祐生就會委託外面師傅幫忙。

 

 

　　另外，再看早年祐生現沽單據，印有業務簡介如下：「本號自造玉器，如假包換，批發零沽，一律歡迎」，經營模式一目了然。老店工場設於後舖，最多容納六至七人，至今仍然如常運作，並有部分位置租給外來師傅，俗稱「搭位」。零售部門則在前舖，該處裝置飾櫃射燈，方便展示各式玉器。祐生裝潢陳設風格傳統，蘊含許多本港老舖特色，包括店外招牌、通花鐵閘、舊式吊扇、木製神台、貯物鐵箱及紙皮石地磚。早年不論前舖後舖，到了晚上就是學徒留宿之處。一些師傅因為居所偏遠，趕工之時亦會留舖過夜。

 

 

　　其實直至八十年代，玉器行業尚算興旺，學會手藝不愁生計，故此不乏後生入行。玉器學徒學藝需要四年，三年學師，一年補師。通常補師期間，師傅才會傳授重要技藝「打胚」，即是將玉石料初步加工，經過打磨從而塑造大致輪廓。學徒生活作息甚有律規，通常朝十晚十，上午十點開工，直至下午一點吃飯，用膳完畢繼續工作，來到三點就是「飲茶」時間，學徒可以稍作休息並享用下午茶。晚飯時間為晚上七點，飯後繼續工作至晚上十點為止。四年過去，學徒滿師，師傅便會帶領徒弟拜訪業內商號攤販，藉此助其自立並且爭取接單機會。

 

 

　　玉器師傅按其專長分為三派，即「光面」、「花塑」及「玉鈪」。「光面」即玉面打光、「花塑」指玉石雕刻、「玉鈪」就是玉鈪製作。玉器銷情繼續降溫，入行人數隨之大減，根據行內資深師傅粗略推算，目前三派師傅合計，人數應該不逾廿人，行業式微程度可想而知。

 

 

　　根據玉器街的商戶表示，早於2017年至2018年期間，已經有感本地巿場飽和，許多玉器去貨速度甚慢，至今情況未見絲毫改善，整條街道人流相當稀落。目前祐生只會偶爾開門，其他同行情況大同小異，部分商號更是長期休業。玉器行業前景難言樂觀，不過業內有人仍在堅持，不斷思考如何走出困境，其志可嘉。

 

祐生玉器號 - 佐敦

創於：1960年代或以前

經營：玉器銷售

地址：佐敦廣東道575號

 

 

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