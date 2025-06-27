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27/06/2025

麥當勞McGriddles回歸︰楓糖班戟煙肉蛋／脆雞漢堡新登場，套餐連薯餅$35起限定全日供應

#McGriddles #美食優惠 #楓糖班戟漢堡 #美食情報 #美食 #麥當勞
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Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　麥當勞McGriddles回歸啦！日本大人氣楓糖班戟漢堡系列將於6月30日起再同大家見面，fans更可一試新登場的楓糖班戟煙肉蛋漢堡，唔使去日本都食到啦，而啟發自加拿大麥當勞的楓糖班戟脆雞漢堡，鹹甜滋味大滿足。McGriddles系列限定6月30日至7月6日一連七天，連同脆薯餅限時全日供應，只售$35起！

 

 

McGriddles套餐$35起全日供應

 

　　好多人去日本都會專程食麥當勞楓糖班戟煙肉蛋漢堡，依家香港都有得食！楓糖班戟煙肉蛋漢堡選用日本直送的煙燻煙肉，煙肉煎至金黃香脆，搭配楓糖班戟漢堡、軟滑芝士和嫩滑雞蛋，滋味十足。

 

 

　　另外，來自加拿大麥當勞的楓糖班戟脆雞漢堡亦首次登陸香港，香脆雞塊配上香濃芝士及內含楓糖漿的楓糖班戟漢堡，鹹甜食材強強聯手大滿足！

 

 

　　全新楓糖班戟脆雞漢堡和楓糖班戟豬柳漢堡套餐將以$35套餐優惠價登場，無論經麥當勞App，或直接到餐廳的自助點餐機或櫃檯點餐，均可享受此限時超值優惠，仲可以用麥當勞App邊食邊儲分。

 

 

　　當然，早之前熱賣的楓糖班戟豬柳蛋漢堡以及楓糖班戟豬柳漢堡亦同步回歸，全系列四款McGriddles－－全新楓糖班戟煙肉蛋漢堡、全新楓糖班戟脆雞漢堡、楓糖班戟豬柳蛋漢堡以及楓糖班戟豬柳漢堡由6月30日至7月6日全日供應，平日只於早餐時段供應的脆薯餅，亦會限時全日供應！

 

 

　　想再食平啲，記得6月30日起入PayMeApp搶港幣5元麥當勞快閃優惠券！領券後即日內到麥當勞餐廳或App消費滿港幣40元或以上並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減。數量有限，先到先得。除此之外，會員透過優惠頁面換領精選美食或現金券，例如以100分換領指定超值早晨套餐減$3現金券，或以300分免費換領新地筒一杯。

 

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

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