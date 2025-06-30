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30/06/2025

美食優惠︱免費派樂天迷你朱古力雪糕批、東方樹葉無糖茶及舊街場白咖啡免費試飲活動詳情

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Text: Eunice Chow Photo: 舊街場白咖啡、東方樹葉、樂天

　　夏天有雪糕批、茶飲及咖啡免費派人人like，為忙碌的工作打氣及醒一醒神！最近新推出的樂天迷你朱古力雪糕批、東方樹葉無糖茶及舊街場白咖啡，於7 月皆舉行免費派發及試飲活動，即睇活動詳細時間及地點！

 

免費派樂天迷你朱古力雪糕批

 

　　今個夏天，韓國雪糕新品「樂天迷你朱古力雪糕批」及「Binggrae雜莓魚形三文治」正式登陸香港！樂天迷你朱古力雪糕批以濃郁朱古力口味為主角，雪糕入口綿滑，再加入香脆朱古力碎粒，帶來多重口感驚喜。迷你朱古力雪糕批於6 月27日起一連兩週的星期五至日，在不同地區免費派發。

 

樂天迷你朱古力雪糕批 (5支裝) 售價$40 ， Circle-K、指定7-11、百佳及惠康發售

 

Binggrae雜莓魚形三文治將酥脆外皮結合香滑雲呢拿雪糕，內餡再加上酸甜雜莓醬，完美平衡甜膩感。售價$20，指定7-11獨家發售

 

東方樹葉無糖茶免費試飲活動

 

　　東方樹葉提供「0糖、0卡、0添加香精、0添加防腐劑」的無糖茶，最近更邀得視后佘詩曼擔任品牌代言人，品牌於港九新界舉行免費試飲活動。參加東方樹葉無糖茶免費試飲活動，須讚好或追蹤東方樹葉香港社交媒體專頁，產品為隨機派發，數量有限，送完即止。每人只限換取產品一支。實際時間及地點或因天氣及現場情況有變，有關免費派發活動最新消息，請留意東方樹葉香港社交媒體專頁公佈。

 

 

東方樹葉無糖茶免費試飲活動時間表

 

東方樹葉將於 2025年7月2日至7月6日 推出限時優惠，茉莉花茶及青柑普洱茶以 $7.5／支 的超值價格於 OK便利店 發售！

 

舊街場低糖椰奶風味白咖啡試飲

 

　　想免費飲杯咖啡提一提神？近日有好介紹，舊街場白咖啡新推出椰奶風味白咖啡，採用真正椰奶，椰香順滑而且是低糖配方，充滿馬來西亞熱帶風味。品牌用3種上等的咖啡豆：阿拉比卡Arabica、羅布斯塔Robusta及利比里卡Liberica烘焙結合而成，比一般咖啡層次感更豐富濃厚。

 

舊街場椰奶風味白咖啡建議零售價$43.5，各大超級市場、藥房有售

 

　　7月3日至7月13日舊街場白咖啡將設立多個免費試飲站，每人可免費品嘗一杯舊街場白咖啡椰奶味咖啡，凡現場關注品牌社交平台帳號，即可獲贈舊街場椰奶風味白咖啡試飲體驗裝（一包）以及 $5現金券一張（現金券使用時間：7月4日至7月17日）。即日購買舊街場白咖啡產品3件（需包含 舊街場 椰奶風味白咖啡），前往試飲站就能領取可愛的椰Baby一隻。

 

凡於指定日期購買舊街場椰奶風味白咖啡，即可限時換領咖啡豆、熱帶椰子、經典咖啡杯公仔。

 

　　除此之外，舊街場白咖啡另有兩個聯乘活動，包括本地烘焙品牌KAKAchevée及180 Popcorn。

 

1／KAKAchevée

 

　　本地烘焙品牌KAKAchevée與馬來西亞經典舊街場白咖啡攜手推出4款別注新產品！分別是椰奶白咖啡鬆餅、椰奶風味白咖啡撻、雲朶椰奶白咖啡以及特製錫蘭白咖啡。即日起至7月22日購買 舊街場 椰奶風味白咖啡，憑超市收據至KAKAchevée門店，即可享聯名產品專屬優惠。活動期間，更有機會免費獲得舊街場椰奶風味白咖啡試飲體驗裝（一包）。

 

2／180 Popcorn

 

　　180 Popcorn推出全新產品︰椰奶白咖啡味爆谷，濃郁的咖啡香氣與酥脆的爆谷甜咸巧妙二合為一，7月1日起至7月31日，可到180 Popcorn門市品嘗全新椰奶白咖啡味爆谷，同時更有機會免費獲得 舊街場 椰奶風味白咖啡 試飲體驗裝（一包）。

 

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