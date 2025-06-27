澳門美食｜米芝蓮推介正宗葡國菜 必食葡式海鮮飯、招牌牛扒！新店鄰近官也街 深受遊客歡迎

去澳門玩，食一餐葡國菜是最基本的吧！就算住一晚，最多也只能吃到4、5餐，香港人精打細算，絕對不會浪費quota，最好就揀一間「萬無一失」的餐廳，不少澳門人都會推介「葡多利」！這間在葡萄牙已有100年歷史的餐廳，有20多間分店，澳門店於10年前開業，主打正宗葡國菜，由2023年開始，連續3年獲得《米芝蓮指南》推介！兩年前搬新舖，位置在幾乎所有遊客都會去的官也街旁邊（應該行10秒就到！），採訪當日，遇到來自日本、東南亞、香港、歐美等地的食客，其中一位來自馬來西亞的遊客，臨走時更走過來跟記者說：「這裏的食物真的很出色，我每年都會來澳門玩，每次都會來幫襯！」

「葡多利」的負責人Diogo告訴記者，雖然近年澳門流行食「土生葡菜」（簡單一點解釋就是澳門style的葡國菜），但「葡多利」卻堅持供應正宗的葡國菜，而且菜式、製法、食材及味道都跟葡萄牙的本店一樣，只是為了配合亞洲人口味，相對上會放少一點鹽及糖。

「葡多利」於兩年前搬到官也街附近，照片「盡頭」就是官也街，行10秒就到！新店樓高3層，地下及1樓為用餐區，2樓是廚房。（攝影：Katty）

餐廳不少食材都會由葡萄牙入口，例如馬介休及橄欖油等，但海產就會使用本地的，例如幾乎每枱食客都點的「香煎蒜蓉蝦」，用上新鮮的本地蝦，去殼後以橄欖油和大蒜爆炒，爽彈惹味，那個充滿蝦味及蒜香的汁，最適合用麵包蘸來吃。另一款人氣前菜是「蒜蓉白酒炒蜆」，新鮮本地蜆加上橄欖油、大蒜、香草及白酒炒，最後加入檸檬汁，充滿葡國風味。「葡國炸馬介休球」同樣是每枱必點的前菜，用上「葡萄牙鹹魚」馬介休加薯蓉製成，香脆可口，人見人愛！

香煎蒜蓉蝦 145MOP

（攝影：Celia Li）

蒜蓉白酒炒蜆 165MOP

（攝影：Celia Li）

葡國炸馬介休球 每件 22MOP

（攝影：Celia Li）

餐廳的招牌菜是「葡多利牛扒」，單看餐牌上（或記者拍）的照片，應該99%香港人都不會點，因為感覺有點... 難以形容！「就只是牛扒上放了一隻太陽蛋吧，不如留quota吃其他菜色！」老實說，記者最初都是這麼想！不過，Diogo指「葡多利牛扒」，重點是那個特別為牛扒而調配的醬汁，配方100年都沒有改變，更被視為高度秘密，並鎖在夾萬內不能外傳！Diogo只透露，用了大量牛油！醬汁非常香濃，意想不到地跟烤至半熟的巴西牛扒非常match，喜歡重口味的朋友一定會愛上！而且價錢非常抵食，只是澳門幣205元！

葡式招牌牛扒配特製醬汁及煎雞蛋 205MOP

（攝影：Katty）

喜歡打卡的話，必點這款「燒葡萄牙香腸」，職員會在食客面前點火燒香腸及切香腸！放心，之前會先在廚房內把香腸烤熟，上枱後再把香港皮燒至香脆，非常適合配葡萄牙喃酒！每份165MOP、半份105MOP。（攝影：Katty）

主食方面，首推「葡式海鮮飯」，以海鮮湯去煮飯，配上虎蝦、扇貝、鮮蝦、蜆及青口，啖啖都香濃鮮甜，喜歡食海鮮的香港人一定喜歡！

傳統葡式海鮮飯 285MOP

（攝影：Celia Li）

餐廳用了品牌的藍色做主調，牆上的圖案瓷磚，都是從舊店小心奕奕地拆下來再裝上的，非常有紀念價值。（攝影：Celia Li）

葡多利

地址：澳門氹仔木鐸街75號

營業時間：12nn-10pm

網址：https://www.portugalia.com.mo/