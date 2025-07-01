  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下政政經經市場最熱點一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

01/07/2025

我要蔡瀾式大拜拜

#退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #蔡瀾 #四大才子
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　半世紀以來香港人心目中的四大才子：金庸、黃霑、倪匡、蔡瀾，終於全部上天堂了。

 

香港人公認的四大才子，天堂再會。

 

　　我何其有幸，也曾與四位前輩交往（絕不敢稱是朋友！），肯定佢哋是心術超正的君子（老友，個別「才子」心術未必正㗎！），兼且，全部願意提攜後輩，也有着頑童性格，古靈精怪愛玩，故此，與之相交，絕不會悶，吃喝玩樂之外，也得到頗多人生啟發。

 

80年代時，我也曾與四大才子交往，佩服位位的才情與胸襟，真君子也。

  

　　其實，四位皆是哲學家，想領略？易，找佢哋經典作品重溫啦，肯定令你心靈滿滿。

 

　　四位看似嬉戲人生（金庸私下非常幽默），其實，對工作對事業百分之一千認真，絕不苟且。

 

　　例如蔡瀾，約任何人，也例必準時，多會早到。佢曾教小弟：「這是對人的起碼尊重！約定地方，早點到，可四圍逛逛，可悠閒歎杯茶，心情鬆弛愉快，如此，約會就有一個良好開始，尤其談合作，成功機會高得多！」

 

蔡瀾喜歡輕鬆說笑，但對守時與守信，絕對執著，乃小弟榜樣。

  

　　對生命長短，位位早豁出去，倪匡有句名言：「我絕對唔怕死，只怕痛。」

 

　　另外，蔡瀾與倪匡生前有同一意願，死後絕對不要任何殯儀或追悼儀式，總之，要消失就消失。年前倪匡如是，今次蔡瀾也如是，火化後才將消息公告。

 

　　這個方式，小弟很喜歡，亦會採納，因凡到殯儀館聽人哭哭啼啼，頗感不安。如今科技先進，要「再見」一個人，大把相片及錄影可以重溫，且多是最美好的一面，相比睡在棺材內供瞻仰遺容，化到紙公仔款咁難看，實在絕無必要，亦會留下不太理想的記憶。

 

蔡瀾與倪匡對自己的離世設計得一模一樣，話消失就消失，謝絕任何儀式。我也決定如此。

  

　　昨晚與老友傾開四位，大家互問，若要相比，哪一位最被香港市民懷念呢？當然，位位會長活港人心中，但若要數最受懷念最不捨的，應是黃霑。霑叔著名放蕩不羈，但佢留下的歌詞及曾為香港人帶來的歡樂，沒有人會忘懷。故此，當年政府大球場的追悼會，萬人空巷，全部自發到場，我有幸當時是一分子，沒有悲傷，只有感謝，感謝上天曾賜給這個小島一位曠世奇才，透過歌詞，以簡淺的哲學啟迪人生，也令人更能體會甚麼是香港情。

 

　　四位的才華爆發於香港最自由、最奔放、創作空間最澎湃的年代，故能盡展所長，透過文字及歌聲，將香港軟實力帶到一個極高層次。

 

　　今天，不少港人日怨夜怨一切已經不再了，因昔日的自由大幅消失了，很多人和事也不再有趣了，故此悶悶不樂。

 

　　我的看法，生命本來就不是平坦大道，也沒有人承諾過甚麼玫瑰園，心態應是煮到埋嚟就食，勇於面對，怨天怨地改變不了現實，只會傷身傷心。

 

記住，快樂時，要快樂！境由心生，將眼光放遠點，多接受新事物、認識新朋友。

 

　　蔡瀾早早看化，忠告大家：（一）境由心生，勿靠任何人！你認為快樂就快樂、痛苦就痛苦，神仙也幫不了你；（二）太快決定命運（自己及香港？），以後漫長日子怎麼過？快把眼光放遠點，多認識新朋友、新事物吧！ 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

我要回應
更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #蔡瀾 #四大才子
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布中止美加貿易談判，威脅加徵新關稅

30/06/2025 09:17

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌...

29/06/2025 10:55

貨幣攻略

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk