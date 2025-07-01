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01/07/2025

你有無請工人命？看面相留意工人面形及眉頭避中伏，僱主與工人三合、相沖及相害生肖組合及工人房注意Tips

#生肖 #家居 #僱主 #風水 #工人 #面相
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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。不時都會聽朋友分享與工人相處的煩惱，原來你有無請工人命，從面相都有得睇！如果你有請工人命先恭喜你，但不代表工人一定好，所以蔣博士教大家睇面相揀工人的貼士。除留意面形，亦可觀察對方眉頭及眼睛與眉毛的距離，避免揀個過於聰明的工人。

 

  除了面相，蔣博士建議大家不妨以生肖作考慮選擇工人，十二生肖之中三合、相沖及相害生肖組合，今集一一講你知。揀好合意的工人亦要留意工人房，工人房跟睡房一樣不要有橫樑壓頂，如果工人與小朋友同一間房，博士不建議瞓碌架牀並提供解決方法！即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。 

 

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