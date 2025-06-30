  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

30/06/2025

畢彼特《F1電影》參考1990車壇新星嚴重車禍 斥資3億美元開拍 上周美國開畫票房大收3.9億美元

#電影推介 #影視娛樂 #F1電影 #畢彼特 #娛樂新聞 #人工殺姫2.0
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　由現年61歲的畢彼特（Brad Pitt）主演的新戲《F1電影》（F1：The Movie），上周起陸續於世界各地上畫，大受好評。電影在美國開畫時，票房已經贏了同期上映的另一套外語片《人工殺姫2.0》。畢彼特心情大靚，在英國首映禮後臨時決定去日本做電影宣傳。他在戲中飾演的賽車界新星，卻因為一次嚴重意外而要暫別車壇。這套勵志電影，原來是參考1990年的一場F1賽車意外，一位車壇新星無奈退出的故事。

 

 

　　《F1電影》的男主角畢彼特，馬不停蹄前往多個地方出席首映禮。上星期歐洲巡迴宣傳，於倫敦一站，跟《吸血迷情》的老拍檔湯告魯斯（Tom Cruise）相隔31年再次碰頭，為全球影迷帶來驚喜！他近日飛往日本與影迷見面，還穿上當地傳統服飾亮相。他還去了品嘗當地美食，更去遊戲機中心玩賽車遊戲。

 

 

　　不少已入場的觀眾都大讚，節奏明快，而且可以看到型佬畢彼特不減當年風采的演出，有美國傳媒報道，《F1電影》在美國首個周末，票房估計有4,000萬至5,000萬美元（約3.12億至3.9億港元），成績超越同日開畫的《人工殺姬2.0》（M3GAN 2.0）。

 

 

　　畢彼特在戲中飾演的角色，年輕時是一位車壇新星，原本全世界觸目，前途無限，卻因在一次嚴重意外受傷，要暫別車壇，遺憾從未在F1比賽上得過冠軍，不過他並沒有放棄，康復後儘管身體不再適合F1的比賽，但他仍然堅持到世界各地參加其他級別的賽事。這套勵志故事劇情，原來是參考1990年賽車壇新星Martin Donnelly的經歷，拍攝期間畢彼特跟Martin Donnelly見了面，還感謝對方在拍攝期間給予意見，從而得到啟發來進行拍攝。

 

 

　　畢彼特在戲中駕駛Camel贊助的Lotus車隊，有車迷看過電影後，聯想起當年發生過的一場一級方程式賽事意外很相似。當時只有26歲的英國車手Martin Donnelly，剛成為Lotus 旗下的F1車隊成員，他出戰西班牙大獎賽（Spanish Grand Prix）時，於排位賽練習期間遇上嚴重意外，以時速225公里撞向防護牆。車身斷成兩截，而Martin Donnelly則飛彈到10米以外。

 

　　當時的報道透露Martin Donnelly於意外後，曾失去意識11分鐘，傷勢嚴重，全身多處骨折，雙腿嚴重受傷，還出現腦震盪，以及肺部受損等問題。經過長時間的治療後康復，可惜身體再不適宜比賽，他無奈宣布提早退役。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】梁振英認為業主須放棄主宰心態，減租「做旺個市」。你是否認同？► 立即投票

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#電影推介 #影視娛樂 #F1電影 #畢彼特 #娛樂新聞 #人工殺姫2.0
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布中止美加貿易談判，威脅加徵新關稅

30/06/2025 09:17

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌...

29/06/2025 10:55

貨幣攻略

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk