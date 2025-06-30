  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
一本萬利
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

30/06/2025

分享長期跑贏策略（有片）

#理財 #一本萬利 #港股 #投資 #恒指 #北水 #股市 #港股通
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 林本利

    林本利

    理大會計及金融學院前副教授
    曾編寫多套教科書及理財書藉
    現為活道教育中心創辦人兼校監
    林Sir49歲財務自由，享受退休生活；閒來開班講學，分享投資理財心得。

    一本萬利

　　港股今年兩度上攻25000點未果，而「五窮、六絕」亦未有應驗，「七翻身」會否反高潮？理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利博士於專訪表示，歷史上2015、2018、2021年三次股災皆在7月引爆，惟今年風險可控，關鍵在於北水動向。他並分享股市長期跑贏貼士，一是夠膽在恒指10倍PE時買入，二是懂得選擇好過恒生指數的股票。

 

歷史三次大跌均於7月上演

 

　　所謂「歷史總是押韻」，即將到來的7月，港股吉凶如何？林Sir統計，2015年、2018年、2021年恒指上演跌幅三成，甚至五成的大調整，皆在7月起步。

 

 2015年、2018年及2021年的恒指大調整，皆在7月起步。(Envato)

 

　　分別是，2015年6月A股闖關MSCI失敗，恒指由4至5月的28000點跌至2016年年初的18000點；2018年特朗普上台，2017年由頭升到尾的恒指因中美角力，自7月起跌跌不休，從歷史新高的33484點一路跌至2020年年初僅剩21000點；2021年「科幻股」狂潮，炒上400元的快手(01024)就如最後一根稻草，恒指7月單月狂瀉近3000點，最終到2022年10月低見14597點。

 

　　那麼今年會不會歷史重演？林Sir大派定心丸，指「我覺得不會」，主因是其關注的大調整「十大先兆指標」中，佔權重最大的「北水」，年初至今都通過港股通流入香港，況且港股處24000點水平，約12倍PE亦不算貴。

 

跌穿10倍PE買入十隻穩贏

 

　　林Sir續稱，港股4月曾試過由24874點高位跌逾兩成至19260點，反而是低吸良機，「過去你夠膽在恒指跌穿10倍PE時入貨，都是一定會贏的」。

 

 在恒指跌穿10倍PE時低吸多個板塊的優質股份並耐心持有，自然能跑贏大市。(Envato)

 

　　具體策略如何？答案是「起碼有十個八個板塊＋至少持有十隻股票」。他舉例指，本地核心股港交所(00388)、中銀香港(02388)及滙控(00005)；本地綜合企業長和(00001)、太古A(00019)；內銀「快馬」招行(03968)與「巨頭」建行(00939)；科技股騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、美團(03690)、小米(01810)；另加中海油(00883)財息兼收，以及表現不俗的新地(00016)、友邦(01299)、中移動(00941)，只要以高抛低吸的方法，再加上股息，自能跑贏恒生指數升幅！（經濟通通訊社記者俞瑾報道）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多一本萬利文章

你可能感興趣

#理財 #一本萬利 #港股 #投資 #恒指 #北水 #股市 #港股通
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布中止美加貿易談判，威脅加徵新關稅

30/06/2025 09:17

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌...

29/06/2025 10:55

貨幣攻略

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk