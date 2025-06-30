日本人氣燒肉店「宮崎肉本舖」新面貌回歸天后，午市定食買三送一，三款餐單盡享A5和牛及精選清酒

日式燒肉店「宮崎肉本舖」終於返嚟香港啦！今次重開後嘅宮崎肉本舖將為食客致力打造完美燒肉體驗，以全港獨家供應的「A5宮崎桜花牛」作為賣點，吸引各位燒肉愛好者。饕客們可根據喜好於午市選擇逾廿款定食，及於晚市選擇三款不同餐單，享受專人代燒服務之餘品嘗和牛滋味。駐場唎酒師更會為客人推介不同清酒，豪華燒肉體驗你不容錯過！

晚市三款尊貴餐單 精美佳餚種頖繁多

為滿足客人不同口味喜好，宮崎肉本舖為各位在晚市推出了三款尊貴品味菜單：「櫻」、「宮」、「海」。三大餐目包括了A5宮崎桜花牛及A5宮崎牛多個不同部位，例如口感爽彈的前腿肉、油脂豐富的三角腩、還有由廚師發辦的稀有部位牛肉，以上菜品由專人協助客人燒肉，讓客人能近距離欣賞專業燒肉過程，豐富客人的用餐體驗。

餐單「櫻」包含了A5宮崎桜花牛三品，當中有肩口肉和稀有部位兩款

看著就讓人食指大動的網型牛舌心

除了頂級和牛，三款餐目皆包括了其他豐富佳餚，由湯品、主食以至甜品，菜式繁多，絕對能為客人帶來難忘的日式燒肉體驗。

大蜆清湯，鮮甜蜆肉配上海鮮高湯，味道昇華

明太子雞肉沙律，前菜沙律刺激味蕾，更添食欲

是日甜品，每日不同，讓你期待每天不同的甜蜜

精選清酒營造微醺氛圍 駐場唎酒師為你搭配佳釀

吃得上和牛，怎麼不來配上美酒？宮崎肉本舖店內珍藏多款美酒，店內更有駐場唎酒師為客人挑選最適合的配搭，讓客人口中的美食完美與佳釀酒香相配搭，打造愜意時光。

而今酒未来無濾過生原純米吟醸，配搭和牛和海鮮一流

山廢愛山純米無濾過生原酒，可分冷或熱飲，不同溫度，不一樣的味道

逾二十款午市定食 和牛套餐任你選

不止晚市，午市套餐亦一樣精彩。和牛套餐分以不同方式烹煮，例如鐵板燒、蓋飯、燒肉定食，配搭天然飯、漬物、味噌鮮魚湯，帶來純粹而滿足的美食享受。

A5宮崎牛三寶盛合燒肉定食，精選三款發辦牛肉部位，油香肉汁結合，令人欲罷不能

A5宮崎牛鵝肝蓋飯，宮崎牛油脂豐腴，鵝肝甘香豐盈且口感綿密，兩者完美融合

午市定食買三送一 晚市提前訂座送帆立貝

為慶祝宮崎肉本舖強勢回歸香港，店內推出限時優惠，由即日起至7月31日，顧客凡惠顧午市定食套餐，即可享有買三送一優惠。而在晚市時段期間，只要提前一日訂座，每位顧客即可獲贈「金箔魚子帆立貝」乙客。

「宮崎肉本舖」店舖詳細資料：

地址：天后清風街15號地舖

營業時間：中午12時至下午3時（午市）、下午6時至10時（晚市）

最後截單時間：下午2時30分（午市）、晚上9時30分（晚市）

查詢電話：3568 5330、6880 8908（WhatsApp）

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