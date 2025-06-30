中國經濟 | FOCUS | 匯率保衛戰告一段落，下半年「防通縮」優先級升

人民幣中間價錄近8個月高之際，央媽貨幣政策委員會二季度例會就匯率的取態，罕有刪除三個「堅決」。匯率維穩壓力減輕，規模以上工業企業增收卻減利、PMI出廠價格指數連續13個月萎縮、新能源「車王」比亞迪明日（1日）起取消「一口價」促銷……齊匯聚成央媽的最新關注－－物價持續低位運行。

社會信心提振，人幣功不可沒

2025年上半年收官，欲一窺中國下半年政策路徑，人民銀行貨幣政策委員會季度例會的字裏行間前瞻指引不容忽視。

今次最新例會對國內經濟形勢的最新判斷，從一季度的「經濟運行總體平穩、穩中有進」，更改為「經濟呈現向好態勢，社會信心持續提振」；對房地產的語調同顯樂觀，從一季度的「推動房地產止跌回穩」，更改為「持續鞏固房地產市場穩定態勢」。

信心提振、地產趨穩，最大玄機或數人民幣匯率轉強。離岸價兌美元從4月8日最低7.42，一度升穿7.16關；中間價周一（30日）報7.1586，創去年11月以來新高。高盛、大摩、瑞銀、花旗等大行紛紛預測人民幣兌美元年底見7.1-7.15，德銀甚至押注明年底上望6.7。

刪三個「堅決」，防無序競爭

預期由貶到升，最新例會刪除了過去兩個季度都有提及的三個「堅決」，即「堅決對擾亂市場秩序行為進行處置」、「堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現」、「堅決防範匯率超調風險」，僅保留「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，清晰傳遞監管樂見人幣下半年看高一線的訊號。

不過，例會新增「物價持續低位運行」提法，而兩項關鍵數據足顯其嚴峻性：一是規模以上工業企業首5月營收增2.7%，惟利潤總額跌1.1%；二是製造業PMI出廠價格指數連續13個月低於榮枯線，6月報46.2，反映需求不足的企業佔比仍在擴大。

規模以上工業企業首5月營收增2.7%，惟利潤總額跌1.1%，顯示「物價持續低位運行」嚴峻。

面對物價低迷這一灰犀牛，央媽較早時發表的專欄文章就提及三大思路，從管高價轉向管低價，從支持規模擴張轉向高品質發展，從防獨佔轉向防無序競爭。而首5月營收增7.1%、惟利潤倒跌11.9%的汽車製造業，或已成政策轉向的急先鋒。

汽車業或成政策轉向的急先鋒

繼兩大行業龍頭比亞迪、吉利分別放緩生產及產能擴張，以及不再建設新汽車工廠後，最新則是比亞迪將從7月1日起採用新購車政策，意味早前「一口價」促銷將退出。小米雷軍亦表態稱，堅決執行反內捲、堅決反價格戰。

首5月利潤倒跌11.9%的汽車製造業，或已成政策轉向的急先鋒。

而如同2024年一季度例會，提及「一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求」後，今次提出，做好「兩重（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）、兩新（推動大規模設備更新和消費品以舊換新）」重點領域的融資需求，暗示下半年增量政策方向。

簡而言之，因應關稅戰2.0的匯率保衛戰告一段落，樓市對經濟的拖累逐步收窄，下半年「防通縮」的優先級躍升。

撰文:金子安