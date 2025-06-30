香港迪士尼樂園20周年奇妙派對︰升級版無人機及煙火夜間匯演，11架全新花車巡遊及送限定20周年迷你派對帽

香港迪士尼樂園20周年奇妙派對開始啦，今個暑假一定要去！Fans絕對可以由朝玩到晚，最令人期待的「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」非常震撼，夜間匯演首次由奇妙夢想城堡延伸至整條美國小鎮大街，超好氣氛！香港迪士尼有史以來最大型巡遊表演 — 全新「迪士尼好友巡遊派對」最與聚同樂，你可以近距離欣賞11架全新花車，超過30位迪士尼朋友傾力演出，還有限定城堡演出「迪士尼好友Live：城堡派對」以及主題美食及精品！

送20周年 SouvenEAR 迷你派對帽

即日至2025 年7 月30日樂園推出「雙重暢玩」優惠(香港居民專享)， 7 月 31 日期間第 1 至第 3 門票級別的任何 2 天進入樂園，參與更多期間限定的節慶活動及享購物和美食禮券。標準門票 每位$ 859、小童 / 長者門票(3 至 11 歲 / 60 歲或以上)每位$649。除此之外遊客凡於9 月 27 日前，以1 日門票入場，送免費 20 周年 SouvenEAR 迷你派對帽，於樂園內之任何商品店換領。

香港迪士尼樂園20周年奇妙派對玩轉日與夜！Fans一入正門已見門口花圃換上主題佈置，成為第一個打卡熱點，樂園周圍都掛上彩旗相當有氣氛。日間有2 大表演︰包括「迪士尼好友Live：城堡派對」及香港迪士尼開幕以來最盛大的巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」，想靚位睇騷大家都係要預早霸位。

最盛大「迪士尼好友巡遊派對」

稱得上香港迪士尼開幕以來最盛大的巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」，今次好多fans都萬眾期待，樂園果然無令大家失望，11架全新花車，30多位深受喜愛的迪士尼朋友、以及超過100位表演者登場，約30分鐘演出大家大飽眼福。

每架花車都精心設計及大派彩蛋蘊藏奇妙驚喜！平時比較少見的主角都有加入表演中，包括來自華特迪士尼動畫製作室電影的《大英雄聯盟》中的阿廣，首次穿上盔甲裝帥氣亮相，與他親手打造的醫神一同加入巡遊表演。

醫神靈巧揮動機械手臂，沿途與賓客互動，並加入機械巨人，把阿廣的高科技發明重現眼前。

來自彼思動畫製作室電影《反斗奇兵》的胡迪親自駕駛遙控車進場。

《怪獸公司》的毛毛和大眼仔好受歡迎！

巡遊派對由米奇領航，於全新花車上現場打鼓，為派對帶來充滿節奏感的震撼開場。

Duffy與好友首次全員現身森林主題花車上，Fans記得捕捉他們至萌一面，另一個大受歡迎的花車必是來自彼思動畫製作室電影《反斗奇兵》與《怪獸公司》的一眾主角齊齊登場。壓軸登場的迪士尼公主們換上全新的服飾，乘坐上以奇妙夢想城堡作為主題的花車，為這場巡遊帶來華麗的結尾。

七位萌爆的Duffy與好友首次全員現身森林主題花車上。

《優獸大都會》主題花車不少得狐狸阿力與兔仔朱迪等人氣角色熱情參與，賓治亦將粉墨登場。

整場巡遊派對都充滿活力和熱情，表演者沿途與賓客互動，揮手及帶動舞步。

迪士尼公主們換上全新的服飾乘坐上以奇妙夢想城堡作為主題的花車，打鞦韆的設計充分表演公主的活力。

迪士尼好友巡遊派對

地點:巡遊路線

時長:全長約 30 分鐘

場次:每日上演 2*場

另外，「迪士尼好友Live：城堡派對」這個周年限定城堡演出結合強勁的音樂、震撼的視覺特效、巨型舞台裝置，以演唱會形式帶領賓客於奇妙夢想城堡前投入熱烈的派對氣氛。米奇、米妮、高飛、唐老鴨、Duffy與好友，以及睡公主、蒂安娜與貝兒以從未亮相的派對禮服登場，炒熱氣氛一齊載歌載舞投入慶典之中。

迪士尼好友Live：城堡派對

地點:香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡舞台

時長:15 分鐘

場次:每日上演 3 至 5 場

夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」

如果你睇夜間匯演已經好鍾意，相信「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」絕對令你驚喜。昇華版夜間匯演延長至近30分鐘，呈現近200幕全新場景，當中包括全新迪士尼角色驚喜亮相，如《灰姑娘》的仙女教母、《《阿丁》》的精靈及Duffy與好友等，將首次現身在星空派對中。

無人機表演帶來震撼視覺盛宴，奇妙星粉於夜空中勾畫出璀璨奪目的「2」字，與米奇頭像組成 20 周年標誌，現場不斷有嘩嘩歡呼聲。整場匯演結合八種多媒體元素，包括立體光雕投影、無人機表演、水幕投影、如舞動般的噴泉水柱、火焰、激光、舞台燈光和煙火效果超級精彩。

大家咪只顧望向城堡方向，因為美國小鎮大街亦有令人目不轉睛的光影魔法，整條街兩旁的建築外牆，有華特迪士尼動畫製作室電影的《魔海奇緣》壯觀場景中，來勢洶湧的海浪瞬間奔湧於大街兩旁的投影，賓客彷彿置身於電影的高潮，見證迪菲娣之心的重現。迪士尼反派角色亦輪流登場，動態燈光與全新視覺效果栩栩如生，帶來沉浸式震撼體驗。

來自彼思動畫製作室電影《玩轉極樂園》的篇章，片片細緻的萬壽菊花瓣從空中飄落，令整個大街洋溢著溫暖的光芒。

《魔雪奇緣》主角童年時情節的光影投射。

迪士尼星夢光影之旅:星空派對

地點:香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡

建議觀賞區:香港迪士尼樂園美國小鎮大街

時長:近 30 分鐘

場次:每日上演 1 場*

「迪士尼星夢光影之旅」新元素:無人機**及延伸至美國小鎮大街的 3D 投影效果

20周年主題美食及精品

出席最奇妙的派對，當然要配搭最亮眼的派對造型！香港迪士尼在20周年期間推出超過300款限定收藏品。你一定不可錯過戴上配有閃石或會發光的派對頭箍，及一系列主題衣飾、紀念品及毛公仔，把專屬的奇妙20周年回憶帶回家！

20 周年奇妙派對米奇與好友系列

SouvenEAR迷你派對帽每款$59

20 周年奇妙派對 Duffy 與好友系列

樂園及酒店推出超過80款20周年主題美食及飲品，包括皇室宴會廳的合家歡盛宴，滿載豐盛佳餚，讓親朋好友共享奇妙滋味；大街餐廳由Coca-Cola®呈獻的米奇與好友巨型新地派對，層層堆疊的冰淇淋與繽紛裝飾，絕對是打卡必備；還有「米奇與好友盛大派對茶聚」，讓每一口都充滿派對魅力！

米奇與好友盛大派對茶聚(每日 15:00 至 17:00 供應)$488* 兩位、米奇與好友巨型新地派對(4-6 人份) $688*$588* (奇妙處處通會員價)

20 周年派對士多啤梨朱古力杯子蛋糕 $58

幻彩棉花糖 $65、20 周年派對香檳杯配「氣泡派對」忌廉梳打 $118套餐汽水升級: $98

「雙重暢玩」優惠(香港居民專享)

預訂日期︰即日起至 2025 年 7 月 30 日

入園日期︰即日起至 2025 年 7 月 31 日

內容︰於 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 7 月 31 日期間第 1 至第 3 門票級別的任何 2 天進入樂園,參與更多期間限定的節慶活動，包括購物和美食禮券。

價格 (港幣)︰標準門票每位$859、小童/長者門票(3 至 11 歲 / 60 歲或以上)每位$649

銷售點︰香港迪士尼樂園度假區官方網站



https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/hk-double-the-fun/







1 日門票送免費 20 周年 SouvenEAR 迷你派對帽



預訂日期︰即日起至 2025 年 9 月 27 日



入園日期︰即日起至 2025 年 9 月 27 日



內容︰1 日門票 1 張 (於 2025 年 6 月 28 日至 9 月 27 日期間門票所屬級別或其以下級別之任何㇐天進入樂園) 免費 20 周年 SouvenEAR 迷你派對帽 1 件 (可於樂園內之任何商品店換領)



1 日門票價格 (港幣)︰標準門票 每位 $ 669 起、小童/長者門票 (3 至 11 歲/ 60 歲或以上) 每位 $499 起



銷售點︰香港迪士尼樂園度假區官方網站



https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/1-day-ticket-with-20th-anniversary-mini-party-hat/



香港迪士尼樂園20周年奇妙派對



日期︰即日起



地點︰香港迪士尼樂園度假區