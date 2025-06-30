  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

30/06/2025

開心購物節2025｜精選優惠：麥當勞免費送炸雞、酒店自助餐攜長者全單5折

#長者優惠 #著數優惠 #香港開心購物節 #自助餐 #麥當勞 #悅品酒店 #開心購物節 #大家樂 #hotDeals #著數 #長者咭 #樂悠咭
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Cuppy Sung

　　香港開心購物節將於7月1日正式開鑼！由7月1日起至8月31日，香港零售管理協會將會聯同多間商戶，合共發放逾400項優惠，優惠總值19億港元，並由13個電子平台發放相關優惠劵，包括包括AlipayHK、支付寶、八達通、WeChat Pay HK、微信支付、BoC Pay、PayMe、Tap&Go。

活動共分為4個不同主題，每個主題宣傳期為兩星期，涵蓋零售業各個範疇。

7月01日至7月14日﹕ 愛玩樂．愛飲食

7月15日至7月28日﹕ 時尚美．好品味

7月29日至8月11日﹕ 購物趣．嘆世界

8月12日至8月31日﹕ 愛美麗．展活力

 

 

長者優惠一覽 $28享大家樂茶餐、半價自助餐

 

　　今次開心購物節其中一個亮點便是「長者優惠」，不少商戶都推出豐厚的優惠，讓銀髮族也能盡享消費購物的快樂。

 

悦品酒店：凡一位持有樂悠咭的長者與兩位或以上的賓客同行，可享半/全自助午餐及晚餐全單5折優惠

大家樂：長者顧客憑券可以優惠價$28惠顧「銀髮優惠茶餐」(單拼燒味湯瀨粉/米粉配茶/啡)一客、另有憑券惠顧「食得樂」輕嚥料理便當可享8折優惠

上海姥姥：憑長者咭惠顧指定茶餐減$30

 


意粉屋：憑長者咭惠顧輕盈焗肉醬意粉配酥皮湯（牛肉肉醬）-$30

和順堂中醫診所：憑享可享診金、藥費、單次針灸、指定健康產品8折優惠

-    優惠詳情以商戶安排作準。
-    如有任何爭議，該優惠商戶享有最終決定權。

 

 

買一送一、免費優惠大放送

 

　　除了長者優惠，多間商戶亦推出了不少「買一送一」及「免費」贈送的優惠，優惠同樣豐富。

 

包點先生：豆腐花買一送一，另有買滿$35即減$5、3件凍包88折、2個缽仔蒸飯減$10

鴻福堂：憑券可享自家豬腳薑醋/自家老陳皮素薑醋買一送一優惠，另有憑券可享飲品買一送一優惠（港式奶茶/金裝鴛鴦/火麻仁拿鐵/芒果椰果柚子甘露）、憑券以優惠價$100購買自家湯3包(總值$180)

 


 

 

麥當勞：熱即磨鮮奶咖啡（細）買一送一、免費麥炸雞(原味)一件

 


 
美心西餅：彩虹啫喱杯買一送一優惠

-    更多優惠詳情，可到香港開心購物節官網查詢：https://voting.hkrma.org/
-    如有任何爭議，該優惠商戶享有最終決定權。 

 

 香港開心購物節

日期︰7月1日起至8月31日

https://www.hkrma.org/zh-hant/shopfest2025

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

我要回應
更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#長者優惠 #著數優惠 #香港開心購物節 #自助餐 #麥當勞 #悅品酒店 #開心購物節 #大家樂 #hotDeals #著數 #長者咭 #樂悠咭
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普動搖美元霸主地位？

02/07/2025 10:14

關稅戰

特朗普施壓加拿大得手，轉身追擊日本

02/07/2025 09:45

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌...

29/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk