特朗普施壓加拿大得手，轉身追擊日本

過去幾天，美國與加拿大的關稅談判出現出人意料的迅速轉變。美國總統特朗普上周五（6月27日）宣布，鑑於加拿大對美國企業徵收數碼服務稅（簡稱DST），他已下令停止與加拿大的關稅談判。這對加拿大是個壞消息，因為美國是加拿大的最大貿易夥伴，兩國之間的貿易佔加拿大對外貿易總額超過六成。如果不能盡早與美國達成關稅協議，加拿大出口到美國的商品可能會被徵收高額關稅（目前大體上是25%），導致加拿大對美國的出口大幅減少，直接影響加拿大經濟和就業環境。卡尼總理領導的加拿大政府經過兩天的分析研究，在周日（6月29日）作出回應：取消原定於第二天（6月30日）開始徵收的DST。

這一舉動等於是加拿大宣布向特朗普投降，但加拿大財政部6月29日發布的新聞通告稱，取消DST是為了與美國達成對雙方都有利的全面貿易協議，以便為加拿大工人和企業爭取到最大的利益。與這一行動相配合，卡尼總理和特朗普總統同意，雙方團隊將恢復貿易談判，爭取在7月21日之前達成協議。

加拿大總理卡尼取消向美國徵收DST，等於向特朗普投降。(AP)

白宮稱加拿大取消DST的決定是美方的一大勝利，強調加拿大向美國作出了讓步，卡尼給特朗普打電話，告知對方加拿大的決定。白宮新聞秘書萊維特又一次大讚自己的老闆：「特朗普總統知道怎樣談判，他知道他管理的國家是世界上最好的，經濟也是世界最好的。」

幕後「金主」被徵稅，特朗普借DST對加發難

加拿大於2020年推出DST，DST的稅率是3%，從2022年開始計稅，但正式開始收稅的日期是2025年6月30日。DST的徵稅對象涵蓋在加拿大經營網上平台的所有企業，包括電子支付平台、電子商務公司、搜索引擎、社交媒體，最新出現的還有人工智能(AI)，其中絕大部分是美國企業，例如蘋果、谷歌、亞馬遜、擁有多個社交媒體平台的Meta、社交媒體平台X（原Twitter），另外還有OpenAI等AI領域的後起之秀。

上述公司近兩年已逐步變成特朗普的支持者，為特朗普的競選活動和今年1月20日的就職典禮提供了大量捐款，屬於特朗普的幕後「金主」。這些公司及其領導人的「特殊貢獻」，令他們的訴求能得到特朗普本人的全力支持，因此特朗普利用DST向加拿大政府施壓，並且達到了預定目標。

DST的徵稅對象，涵蓋在加拿大經營社交媒體平台的美國企業。(AP)

美中佔據數字經濟高地，加拿大歐洲手上「無籌碼」

實際上，在數字經濟領域，當今實力最強的國家是美國和中國，加拿大和歐洲國家基本上沒有頂級的社交平台和世界各地普遍接受的電子商務應用軟件。前面提到的美國知名企業，和中國的支付寶、微信、小紅書、TikTok、淘寶、拼多多、Shein、Timu等熱門網上平台，穩佔全球數字經濟高地，而加拿大和歐洲國家目前手上缺少「籌碼」，無法與中美網上平台正面競爭，於是透過DST對在當地經營業務的外國企業收稅。

特朗普慣用關稅手段來解決非貿易問題，如無端指控加拿大、墨西哥、中國是美國芬太尼毒品問題的根源，所以這次用DST向加拿大施壓並非例外。他也知道，加拿大無法禁止美國公司的網上平台在加拿大運營，因為那樣做會引起公憤，所以只能放棄DST，以免因小失大。

威脅加拿大達到目的，特朗普照搬套路敲打日本

特朗普政府今年4月宣布實施「對等關稅」之後，又決定90天暫緩執行，以便與各國談判簽署貿易協定，「暫緩期」將在7月9日結束。各國都與美國展開貿易談判，其中談得比較困難的是美國的亞洲盟友日本。美日兩國已經談了七輪，最近的一輪上周末在華盛頓結束，依然沒有達成任何協議。日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正周一（6月30日）才返回東京。

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正與美國多輪貿談無果 (AP)

美國要求日本開放國內市場，讓美國製造的汽車更多銷往日本。但無論是價格還是性能，美國製造都不如日本製造，而且日本車企在國內的銷量已經在下滑，過去幾十年去美國投資設廠，就是為了擴大海外市場，以應對國內出生率下降導致的消費下滑。汽車業是日本出口商品中倖存的亮點，美國希望在這個關鍵領域打開日本市場。

赤澤亮正在近幾個月內穿梭於東京和華盛頓，有時一周之內往返兩次。據日本媒體報道，赤澤亮正原來計劃的行程是上周五（6月27日）結束談判，但他這次訪問華盛頓只與美國貿易部長盧特尼克舉行了會談，沒能見到美方關稅談判牽頭人——財政部長貝森特，而且雙方還是談不攏。於是他繼續逗留在華盛頓，期待周末與貝森特見面，然而結果並不順利。這也顯示出，特朗普在壓服加拿大之後，自信心更強，準備用同樣的方法令日本作出關鍵性讓步。

特朗普周日（6月29日）在接受電視採訪時，威脅對日本出口到美國的汽車徵收25%關稅，並且在其社交媒體帳號上發文，批評日本不買美國產的大米。他稱日本遇到嚴重的大米短缺，「但他們不買我們的大米」。美國媒體CNN引述美國統計局的數據，批評特朗普的說法有誤，因為日本去年買了2.98億噸美國大米，而且今年1至4月已經購買了1.14億噸美國大米。

汽車產業是日本經濟的主要支柱 (AP)

這個小插曲說明，特朗普正利用壓服加拿大的套路，找一個藉口，揮舞關稅大棒打壓日本。但日本未必會效仿加拿大向美國屈服，因為汽車產業是日本經濟的主要支柱，在確保國家經濟安全的問題上，日本必然會衡量利弊，汲取當年《廣場協議》的教訓。同時，日本首相石破茂一直希望日本能以對等國家的身份與美國打交道，如果在汽車這個關係到日本經濟命脈的問題上向美國讓步，可能他自己的政治生涯都要結束，並且在歷史上留下「不光彩的一頁」。有鑑於此，7月9日應該不是日美兩國關稅問題「馬拉松談判」的「死線」，之後仍會繼續談下去，簽約之日遙遙無期。