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03/07/2025

從大壯卦看美國空襲伊朗

#易經看世界 #伊朗 #中東 #特朗普 #國際評論 #美國 #大壯卦 #中美關係 #恒卦 #易經 #玄學
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　美國於當地時間6月21日採取「午夜鐵鎚行動」(Operation Midnight Hammer)，出動125架美軍軍機，其中包括7架B-2隱形轟炸機，空襲伊朗。伊朗三地的核設施成為攻擊目標——分別是福爾多(Fordo)、納坦茲(Natanz)和伊斯法罕(Isfahan)。

 

　　這次空襲的觸發點源於以色列於6月13日向伊朗施襲。在此之前，美國總統特朗普還勸喻以色列停火，讓他和伊朗舉行談判，但以色列攻擊伊朗後，特朗普又讚揚以色列的軍事行動出色，說明特朗普此人像個陀螺，意見反覆，令人無所適從。

 

美國派出7架B-2隱形轟炸機空襲伊朗的核設施 (AP) 

 

　　就在以伊局勢不穩之際，特朗普於6月19日揚言會在兩星期內教訓伊朗，但兩日後他就派出戰機向伊朗施襲，以迅雷不及掩耳之態，向伊朗立下馬威。領頭的B-2隱形轟炸機在伊朗核設施投下GBU-57「巨型鑽地炸彈」(MOP, Massive Ordnance Penetrator)，每顆重達13000公斤（30000磅），能穿透約18米的混凝土或61米的土層後爆炸。

 

　　雖然特朗普聲稱伊朗核設施已遭「徹底摧毀」，但效果成疑，會否言過其實？一些軍事爆破專家認為，摧毀伊朗核設施需要採用多輪打擊，對同一地點進行連續數天至數周的轟炸，因為它深藏山體下近80米的深處。另一方面，伊朗聲稱，在美國空襲前已經將大部分濃縮鈾轉移到其他秘密地點。

 

 特朗普稱行動已「徹底摧毀」伊朗的核設施，但惹來質疑。(AP)

 

　　其實美國空襲伊朗，也有可能是「一石二鳥」，趁機打擊中國的「一帶一路」進展。因為「一帶一路」的倡議，伊朗在當中扮演重要角色。伊朗位於歐亞大陸的十字路口，是連接中國、中亞、中東和歐洲的重要通道。另一方面，早在2021年，伊朗和中國已簽署為期25年的合作協議，其中涉及能源、基礎設施、貿易和科技等領域。這次空襲，會否令這些協議有部分「爛尾」？

 

　　美國方面，特朗普的空襲，也引起他一些支持者的微言，恐美國捲入中東紛爭，掉入泥沼，有違他主張「MAGA（Make America Great Again，令美國再次偉大）」的諾言。而無論如何，特朗普空襲伊朗之後，他應無緣問鼎諾貝爾和平獎。

 

　　也不妨卜一卦看看美國空襲伊朗的後續。以「美國」為上卦，「伊朗」為下卦，「美」字9劃，「國」字11劃，得20劃，20÷8=2餘4，是震卦，為雷；「伊」字6劃，「朗」字11劃，得17劃，17÷8=2餘1，是乾卦，為天。全卦是雷天大壯卦，變爻是20+17=37，37÷6=6餘1，是初九爻變。

 

雷天大壯卦 

 

　　大壯卦是陽氣強盛，造成傷害。大壯卦之「壯」，有三種不同意義：一是陽壯，陽氣壯盛；二是大撞，嚴重衝突；三是大戕，嚴重傷害。三種意義，都是偏凶。此卦以「羝羊觸藩」作警戒。羝羊即公羊，個性暴躁易怒，動輒以角抵觸；藩是藩籬，指籬笆。羝羊觸藩，指暴怒的公羊以角衝撞籬笆。

 

　　大壯因為陽氣過盛，氣勢過於壯大，震在外又有躁動傾向，所以很容易產生衝突、衝撞，進而造成傷害，可見美國空襲伊朗畢竟過於鹵莽。再看變爻，大壯卦初九爻辭曰：「壯於趾，征凶，有孚。」

 

 雷風恒卦

 

　　初位為趾，有行動之初的意思，也隱喻這壯盛空有其表，以此出征，必凶無疑。有孚指有信驗，表示事情一定發生。變卦是恒卦，上震下巽，上震是陽動，指美國；下巽是陰動，指伊朗。看來伊朗是表面和解，暗中必謀報復！ 

 

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