中港股市，是以A股為指導，A股好，港股也會好。A股上半年收官，各個指數均錄得一定漲幅，6月最後一周市場強勢表現，後市行情能否突破，還需關注那些因素，7月可聚焦哪些投資方向？

除內部因素外，A股在7月有重大外部因素困擾，隨著美國所謂「對等關稅」豁免臨近到期，市場正高度關注美國與各國貿易談判的最新進展。美東時間6月30日，美國財長貝森特表示，最後一周將有一系列貿易協定達成，仍可能恢復至4月2日關稅水平。若交易夥伴「拒不妥協」，關稅將重新上調。任何關稅談判的延期都將由美國總統特朗普決定。

中信建投認為：A股半年度收官，各指數均錄得一定漲幅，但大小指數有所分化，其中滬指上半年漲2.8%，北證50指數大漲39.4%。板塊上，上半年題材概念獲資金追捧，AI大模型、人形機器人、新消費、創新藥、固態電池、穩定幣、軍貿等多個熱點輪番活躍。此外，近20隻銀行股在上半年創出歷史新高。尤其是6月最後一周，滬指強勢拉升，站上3400點，並一度創出年內新高，使得市場對後市行情又充滿了期待。

我們認為短線行情確實能提振市場情緒，並大概率使得平台震盪的中樞上移，但平台突破可能還需再給出一定的時間和耐心。因為7月各種影響行情的因素錯綜交織，比較複雜，包括特朗普關稅面臨90天暫緩期的結束，後續談判進展還面臨一定的不確定性；美聯儲局7月會否降息也是前期市場討論的重點，會否落地還需觀察；地緣政治因素的影響雖然減弱，但仍存一定的不確定性。

內地方面，政治局會議能否有增量政策出台，也是7月影響行情的核心因素之一；經濟方面，關稅的影響會否逐步體現，上市公司半年報業績預告也將集中披露，企業盈利能否改善，加之IPO又有新動向等等，諸多重要因素集中在7月，但每一個又不具備確定的可預判性。在此情況下，行情很難義無反顧地上漲或下跌，大概率還是會維持整體震盪的格局以進一步觀察和等待新的驅動因素的產生。但短線市場情緒確實有所改善，投資者風險偏好有所提升，這有利於抬高平台震盪的中樞區間。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）