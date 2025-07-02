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02/07/2025

特朗普動搖美元霸主地位？

#理財 #女子愛財 #美元 #特朗普 #關稅
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　自從特朗普再出任美國總統之後，他的施政惹起國內外不滿，最明顯就是他的移民政策，觸發全國性示威抗議；他的關稅政策，則惹起美國所有貿易夥伴不滿，但實力較弱的國家可能只有逆來順受，只有部分強國才能與之抗衡，這就是政治現實。

 

　　不過，關稅戰雖然影響深遠，但對個人來說，始終是隔了一重，但特朗普的一連串施政，卻令市場人士憂慮美元長遠會失去今日的霸主地位，但說穿了，就是憂慮美元會大幅貶值，這就對我們是「貼身」的影響了。

 

　　前幾日我和姊妹Lucy碰面時，大家就談到這個話題，以下是我們的對話。

 

特朗普祭出關稅大棒後，美元匯價便拾級而下。(Envato)

 

　　「嗯，我看一些財經報道和分析說，自從特朗普再任美國總統之後，美元匯價持續走弱，已經跌了一成。長遠來說，我還應該持有美元嗎？」Lucy帶點肉緊的口吻問我。

 

　　「咦，看來妳手上有很多美元呢！」我半開玩笑地說。

 

　　「不要取笑我，我不像妳，沒有很多美元，我有的只是美元保單。」Lucy認真地說。

 

　　「哈哈，這也可以是可大可小呢，因為賠出來可以是上百萬美元呢！」我繼續取笑她說。

 

　　「嗯，真的有呢！那麼，我應該如何是好？因為這是十幾年，甚至幾十年後的事，到時的美元還值錢嗎？」

 

　　「啊，說真的，我又怎知道十幾年，或者幾十年後的美元會否貶值呢！我只能替妳做些基本的分析。」

 

　　「也好啊！」

 

　　「從理性的角度，相信沒有人會認為，從長線角度，特朗普是想美元大幅走弱的，因此，我們先假設他的所有政策，背後都是想美國再度偉大，美元繼續保持霸主地位！不過，短期來說，他不斷推動聯儲局減息，這是會令到美元稍稍走弱的。」

 

　　「正是呢！我最感到詫異的是他禁止哈佛大學招收外國學生一事，這不是削弱自己的國力嗎？」

 

　　「同意，但話得說回頭，儘管特朗普的施政引起國內外不滿，但他的最終目的，又真的是為美國爭取最大利益，長遠也是想改善美國的財政赤字，以及減低債務和利息支出。」

 

　　「妳的意思是，這樣又會令美元保持強勢？」

 

　　「是的，但重要是，他是否能夠真正做到！其實，當特朗普當選美國總統初期，美元是走強的，直到他上任初期，美元都保持強勢，反映市場對他是充滿期待的。奈何，當他祭出關稅大棒後，美元匯價便拾級而下。我查看過，自特朗普上任後，美元匯價大約跌了一成，這確實值得關注。即是說，市場對特朗普是投不信任票的！」

 

　　「那麼，我還應該持有美元嗎？」（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

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