移民英國｜歐洲熱浪來襲！無冷氣英國人如何消暑？

近年氣候異常，歐洲熱浪來襲，倫敦近日氣溫高至36度。對於香港人來說，高溫天氣並不陌生，但面對酷熱天氣卻沒有冷氣，簡直是文化衝擊！究竟英國人如何度過熱浪？

英國建築設計「以冬為本」

英國房屋設計都是「以冬為本」，維多利亞式老屋常見木地板、厚窗簾和地氈，都是為了抗寒。熱浪期間，日間陽光直曬入屋，很多房屋都變了一個「焗爐」。

除了家裏很熱，商場、巴士、地鐵亦不會有冷氣，即使在學校、超市，最多放置一部冷風機，跟香港24小時冷氣開到18度的境界，簡直是兩個世界。

英國不安裝冷氣的原因其實很簡單，一來夏天很短，真正熱的日子每年只有十多日，英國人覺得「頂下就過」，其次很多舊屋無法安裝分體冷氣，加上能源費高昂，家裏有冷氣機會被視為奢侈品。另外，歐洲人重視環保，即使天氣熱，大家都會「林超英」上身。

戶外消暑、遮光窗簾「抗熱」

熱浪來襲時，很多英國人都會選擇走出戶外消暑，因為室外反而涼過室內，晚上可考慮搬張露營椅到後園乘涼。最好在早上就把家中的遮光窗簾拉上，避免陽光直射室內，能夠減少熱力傳入；亦有人建議雪冰袋、睡前放進被窩，甚至有人建議將床單放進雪櫃，依我所見最實際是購置一部小風扇，冬天能收起，夏天能「抗熱」。

最後，當然不少得消暑飲品和雪糕，一杯冰茶，絕對是嚴夏的心靈慰藉。

英國人夏天會燒烤、野餐、行市集和參加音樂節，全家出動「曬太陽」變成全民活動，雖然剛開始很難習慣，但也是另類的文化體驗。