港產智能讀唇器、隱藏式助聽智能手環及智能字幕眼鏡，科技讓聽障人士遠離孤獨

聽障人士因與外界溝通受到限制，往往承受著無形的壓力和孤獨感，長期下來可能會影響心理健康。

有國際研究指出，聽障人士患有精神健康問題的比例，較一般人高出2至3倍。另有本港非牟利機構早前訪問了196位聾人及弱聽人士，發現接近六成患有情緒困擾的受訪者都不願意尋求專業協助，或接受公共精神健康服務，而長者情況更為顯著。

有精神科專科醫生引述文獻表示，聽障長者患上抑鬱症的風險較高，而產生認知障礙症的風險更高2至5倍。中文大學醫學院聯同新界東醫院聯網曾經研究，以323名60歲以上長者為對象，225人報稱有聽力障礙，當中輕度至中度聽障長者中，26%患有腦退化；嚴重聽障長者中，則有一半患有腦退化。

助聽器可方便聽障人士與人溝通並緩和聽力退化，本應是他們改善生活的利器。然而，現實生活中，願意佩戴助聽器的聽障人士卻不多。根據世界衛生組織（世衛）的數據，目前僅17%的聽障人士會經常佩戴助聽器，大部分人不是怕被標籤，便是討厭雜聲蓋過想聽的說話，造成困擾兼頭痛。不過，現今科技已為這些問題帶來突破性的解決方案。

香港城市大學兩位畢業生，於2019年發明了一款隱藏式助聽智能手環，可作為助聽器的替代品。手環具備無線聲音接收器，而結合具聲紋辨識功能的應用程式和降噪等技術。當手環接收到用戶的自定單詞，如他的名字，就會震動，提醒用戶身邊有人正要跟他說話，使他集中意識並留意說話內容，同時備有聲量震動提示功能，聽障人士可從而控制說話聲量，以免出現聲量過大的情況。另有本地初創研發了一副智能字幕眼鏡，運作是透過聲音變成文字的應用程式，把說話以文字呈現在眼鏡的鏡片上。聽障人士只要戴上這款眼鏡，便能即時看到說話內容，有助日常溝通。

早前香港科技大學有兩名學生發明了一款智能讀唇器，聽障人士可以通過裝置接收視覺訊息，毋須再依賴音頻訊息。讀唇器應用人工智能，以相機將人的說話即時串流到一個遠程裝置，可從不同長度序列的短片與文本配對。

根據世衛的統計，全球目前約有4.66億人受聽障困擾，而到了2050年，人數相信會增加至9億，佔全球總人口近一成。現時香港人口急劇老化，預計聽障人士的數目將進一步增加。面對這個挑戰，我們需要持續推動科技研發，打造更多創新方案協助聽障人士與社會連繫。同時，社區也要加強教育及宣傳，讓城市變得包容有愛，讓聽障人士遠離孤獨。