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02/07/2025

《平凡人．不凡事》香港新銳藝術家紀錄城市面貌！ 趙綺婷：「如藝術旅途般，成果是源於每日的小累積。」

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生於斯，長於斯，在香港出生的藝術家趙綺婷Elaine，特別鍾情香港城市建築，油麻地舊唐樓、深水埗熙來攘往的街景，都成了她的創作靈感。從小立志成為畫家的她，畢業後一步一步實現自己的藝術夢，2023年更入選《福布斯》30位30歲以下亞洲精英榜，但在石屎森林追夢絕非易事，今天就讓Elaine用畫筆為我們訴說香港故事。

Elaine自小便與藝術結緣，於香港大學修讀藝術史及社會科學期間，她展開了城市寫生計劃，遊走香港18區，亦經常以舊建築同基層城市風景為主題於戶外繪畫。 

畫風方面，居住在香港這個國際城市，Elaine擅長將東西方元素融合。水彩與塑膠彩成了她的視覺語言，同時亦汲取水墨畫嘅精髓，配合抽象技巧，造就出獨一無二的創作風格。

Elaine參與過不少國內外畫展，分別到訪過澳洲、日本、法國等地參與群體畫展，上年亦在深圳舉行個人畫展，擴闊藝術視野。作為香港藝術家應如何立足，並在畫作上促進中外文化，她在繪畫過程亦悟出人生哲理：「如藝術旅途般，成果是源於每日的小累積。」

 

 

 

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