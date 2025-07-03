玄學面相︱鼻小男生愛姐姐？女生眼尾有痣、嫩葉桃花紋、鼻樑有節及眉起角接受姊弟戀

無綫「女神配對計劃」中，明媚的女藝人與應徵的男素人之間產生夢幻聯動，不只撼動了女神的芳心，也撩動了不少觀眾的「少女心」、「少男心」，一時成為全城熱話，沸沸騰騰！

配對中的女神，根據最嚴格的尺度，可謂稍微「超齡」，這樣說毫無貶意，競選香港小姐的年齡由17至27，而葉蒨文、李芷晴32歲；關嘉敏、梁敏巧30歲；年紀最小的羅毓儀也29了。但這些姐姐們，明眸皓齒、輪廓秀美，雖未必達顏值的天花板，但容顏俏麗、容光煥發、巧笑倩兮、魅力爆燈。體態亦頗迷人，無論是短裙長腿，還是長裙露腿，都風情萬種，加上活潑幽默，互相鼓勵，推波助瀾，將氣氛炒得火熱。

節目的另一爆點，就是拍心口來應徵的男士，不少都出奇地年青。葉蒨文收的「兵」中，曾展望27歲、林澤溓24歲、林堡熙30歲，分別比她少5、8和2歲。有趣的是，女神和他們在一起，一點都沒有違和感，港女的青春保鮮度，堪稱神級！男女雙方互動也很吸睛，葉蒨文問曾展望是否接受女友拍親熱戲時，他的回應是：「OK就唔OK架喇......不過要氹番我。」幾sweet！

這位撒嬌的男孩，就有戀上姐姐的相學特徵，即鼻子較小，所謂小，是根據與面孔的比例而言，若鼻子不及面闊度的三分之一便算小了。他當然知道葉蒨文比自己大，自認害羞及怕被傷害的他，竟然公開向她示愛，可謂豁出去了。

「點解我好似成日扮到咁瀟灑呢？其實有陣時好鍾意之後會好hurt......因為我覺得每次自己好認真嘅時候，好似都會出事，所以我平時都好少可會公開追女仔，但我見到你之後真係有個念頭，想試吓照顧你。」

他的另一戀姐相徵就是鼻骨較露，即鼻脊並不圓潤，明顯看到鼻骨。這種人很有性格，不臣服於傳統概念，有自己的看法，喜歡一個人，會排除萬難、漠視世俗。謝霆鋒也有這樣的鼻子，而且鼻骨露得起節，他與大他11歲的王菲懶理世界點睇，兩人愛得如魚得水。

至於情傾少男的「姐姐相」，則有以下特點：

一. 「嫩葉桃花」紋：這些女生笑時，會由鼻樑幅射出一掫幼紋，至眼頭及鼻樑兩旁，笑時出現、笑完消失，這些女生，常有比她們年輕的追求者。

二. 眼尾凹處（夫妻宮）有痣：喻示這人不顧世俗眼光，在選擇配偶上往往顛覆傳統，包括男大女小，男主外女主內......等觀念。

三. 眉有勢：眉起飛、或眉起角，都表示有主見，能捍衛自己的理想和愛情，王菲的眉便是起角的。

四. 面骨較寬：性格較獨立，傾向行動、解決問題、和照顧別人，容易吸引小弟弟。

且看配對計劃中活潑可人的姐姐們，能否在愛海中乘風破浪，與「弟弟」們登陸幸福彼岸！