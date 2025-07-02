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02/07/2025

將軍澳南公園首階段開放：打卡籃球場、緩跑徑、15個健體站及百花大道地點詳情

#將軍澳 #將軍澳南公園 #本地遊 #打卡 #香港好去處
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Text: Eunice Chow Photo: 方國珊、張美雄 fb

　　將軍澳又多個康樂好去處！將軍澳南公園已首階段開放，包括籃球場（連儲物櫃）、緩跑徑、洗手間及更衣室、15個健體站及百花大道，籃球場及緩跑徑劃有「轉身射過三分波」、「越練越掂」、「堅持信念」等打卡字眼。據知，第二階段設施包括露天廣場、中央草坪、景觀水池、兒童遊樂場、兒童單車公園及育嬰室等將分階段開放，即睇首階段開放設施及地點！

 

（圖片來源︰方國珊  fb）

 

　　根據2021年立法會文件，將軍澳南公園（舊稱將軍澳第68區公園）工地面積約38,800平方米，毗鄰將軍澳港鐵站，北達至善街，東接嘉悅和海天晉，南至將軍澳海濱公園，西臨帝景灣 。街坊們等了又等，將軍澳南公園終於迎來首階段開放！

 

（圖片來源︰方國珊  fb）

 

　　將軍澳南公園首階段開放設施包括籃球場（連儲物櫃）、緩跑徑、洗手間及更衣室、15個健體站及百花大道，大家去將軍澳海濱踩單車之餘，又多個好去處及打卡點。籃球場設計有心思，黃色配淺藍的設計醒目，地上劃有「轉身射過三分波」、「愈練愈掂」等字眼，打籃球更多個樂趣，必成為打卡熱點之一。

 

（圖片來源︰張美雄  fb）

 

（圖片來源︰方國珊  fb）

 

　　除此之外，新公園籃球場外圍正是緩跑徑，地面亦寫上「堅持信念」、「只要相信就跟做到」字眼，鼓勵大家跑步時不要放棄，堅持下去。15個健體站適合不同健身需要的朋友使用，如適合長者的健身單車、踏步機，以及強度較高的攀爬架。

 

（圖片來源︰方國珊  fb）

 

新公園籃球場外圍正是緩跑徑（圖片來源︰方國珊  fb）

 

洗手間及更衣室（圖片來源︰方國珊  fb）

 

15個健體站（圖片來源︰方國珊  fb）

 

15個健體站（圖片來源︰方國珊  fb）

 

　　大家亦可於百花大道散步，同時欣賞植物，公園更引入「零灌溉」技術儲存雨水，收集天然雨水節約用水更環保，同時植物根部可以自行吸收所需水份。

 

百花大道（圖片來源︰方國珊  fb）

 

百花大道（圖片來源︰方國珊  fb）

 

（圖片來源︰方國珊  fb）

 

（圖片來源︰方國珊  fb）

 

　　各位將軍澳街坊可以由由多個方向進入公園，包括近將軍澳海濱長廊入口、近天晉匯三期商場入口、近嘉悅入口及近藍塘傲入口。將軍澳南公園第二階段設施包括露天廣場、中央草坪、景觀水池、兒童遊樂場、兒童單車公園及育嬰室等將分階段開放。

 

將軍澳南公園

地點︰近將軍澳海濱長廊入口、近天晉匯三期商場入口、近嘉悅入口及近藍塘傲入口

 

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