美元弱勢對上市企業盈利有何影響

近期美元持續弱勢，美匯指數跌穿97水平，創下超過三年以來的新低。美元弱勢有多重因素推動，包括投資者對美債龐大、美國在全球範圍推進「對等關稅」等憂慮，以及對往後聯儲局的減息預期等等。



投資市場方面，美元下行通常有利於資金從美元市場回流至包括新興市場的其他市場，利好環球股市表現。因此，總體而言，美元強勢對港股相對會是一個利好因素。但另一方面，如果從上市企業的盈利角度而言，這個因素的影響又如何？筆者認為，美元的變動對上市企業盈利的影響具兩個層面，一為經營層面，二為匯率變動層面。



首先，經營層面是指美元走勢的變化，會對部分企業的收入、盈利帶來相關變化。而不同行業的企業，受到美元向上的影響程度並不一致，有的將有所受惠，有的將受到打擊。其中最為明顯的例子，就是出口股。當美元弱勢，變相導致人民幣向上升值，作為進口方的美國市場，其購買力將被削弱，從而不利內地出口企業的出口需求。因此，外貿服裝、電子產品、家電等出口企業將從中受影響。同樣道理，美元弱勢對於內地進口需求較大的行業，影響則偏向正面。較為典型的，包括鋼鐵、石化等對外部鐵礦石、原油需求較大的行業，進口成本將會下降。



另一方面，在經營層面，美元的走弱亦會對企業的財務成本帶來實質影響。這個因素特別表現在資產負債表中，持有大量美元債的企業。這些美元債由於美元的走弱，降低了上市企業的償債負擔。當中，最為明顯的，就是內房。另外持有美元債較多的行業，還包括金融股以及航空股等。



其次，我們再關注非經營層面，亦即是純粹匯率變動對企業盈利在數字上的影響。目前港股之中，中資股份佔比最大。而這些中資股在會計之中一般採用人民幣計算，包括每股盈利、每股淨資產等。這些數據在轉換成港元去計算市盈率、市帳率的過程中，將受港元與美元的聯繫匯率制度影響，進而出現市盈率、市帳率下降的情況。換言之，在企業盈利保持不變之下，估值亦會變得更吸引。



以上兩個經營層面因素之中，市場更為關注第一個因素。畢竟第一個因素更反映企業的營運狀況以及未來的發展趨勢，而第二個因素，更多是數字上的變動，與企業營運情況關聯不大。而總體來看，美元向下，對本港上市企業的盈利還是偏向正面較多。